La Roma si prepara ad affrontare la Fiorentina nella trentacinquesima giornata di Serie A, con il tecnico giallorosso, Gasperini, che invita la squadra a mantenere la massima concentrazione sul presente. Il suo messaggio è chiaro e diretto: “Ora la Fiorentina, poi pensiamo al futuro”, una dichiarazione che sottolinea l'importanza di focalizzarsi sull'impegno imminente contro i viola, prima di volgere lo sguardo alle sfide successive.

Il contesto e gli obiettivi in campo

Il match, in programma oggi, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 20:45, si disputerà nello storico stadio Olimpico della capitale.

Questa sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni. Per la Roma, una vittoria potrebbe riaprire concretamente la corsa per un prestigioso posto in Champions League, alimentando le ambizioni europee del club. D'altra parte, la Fiorentina scenderà in campo con l'obiettivo di conquistare i punti necessari per raggiungere la matematica salvezza, consolidando la propria permanenza nella massima serie del campionato italiano.

Le parole di Gasperini e la strategia giallorossa

Il tecnico Gasperini ha voluto mantenere alta la tensione e la determinazione all'interno del gruppo. La sua frase, “Ora la Fiorentina, poi pensiamo al futuro”, non è solo un monito alla concentrazione, ma anche un'indicazione della strategia mentale adottata dalla squadra.

Essa evidenzia la necessità di affrontare la partita con la massima determinazione, evitando distrazioni legate alla classifica o alle prossime, eventuali, sfide. Il riferimento al "futuro" suggerisce che, pur essendo consapevole dell'importanza del momento e delle implicazioni a lungo termine, Gasperini preferisce che la sua squadra si concentri esclusivamente sull'impegno immediato, passo dopo passo, per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Dove seguire la partita

L'incontro tra Roma e Fiorentina chiude il programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta per tutti gli appassionati. Sarà possibile seguirla su DAZN e Sky Sport, in particolare sul canale 251. Per chi preferisce lo streaming, le opzioni disponibili includono DAZN, Sky Go e NowTV, garantendo ampia copertura per non perdere nessun momento di questa importante sfida.