La Lazio ha conquistato una vittoria preziosa in trasferta, superando la Cremonese per 2-1 nel posticipo della 35ª giornata di Serie A. L'incontro a Cremona ha visto i padroni di casa in vantaggio nel primo tempo, ma la reazione biancoceleste nella ripresa ha ribaltato il risultato, con un gol decisivo nei minuti di recupero.

Al 29° minuto, Federico Bonazzoli ha sbloccato il punteggio per la Cremonese con un tiro improvviso da fuori area, sorprendendo il portiere Motta. La Lazio ha pareggiato nella ripresa: dopo otto minuti, Gustav Isaksen ha ristabilito la parità.

Il gol è nato da una rapida azione di contropiede, con Nuno Tavares servendo Tijjani Noslin, che ha poi trovato Isaksen per la conclusione vincente.

Nonostante la Cremonese abbia cercato di reagire, la Lazio ha trovato la rete della vittoria nei minuti di recupero. Il protagonista è stato Tijjani Noslin che, dopo uno scambio con Boulaye Dia, ha realizzato un magnifico tiro di destro dal limite dell'area, assicurando il successo alla squadra di Maurizio Sarri.

Implicazioni in classifica e protagonisti del match

La sconfitta complica la situazione della Cremonese, che resta terz’ultima a quattro punti dal Lecce per la salvezza. I grigiorossi hanno raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare, evidenziando il serio rischio di retrocessione.

La Lazio, ottava, consolida la posizione e si prepara a un periodo cruciale, con la doppia sfida contro l’Inter (campionato e finale di Coppa Italia).

La partita ha visto episodi significativi: nella Cremonese, Federico Baschirotto è uscito per infortunio nel primo tempo e Jamie Vardy è tornato in campo. La Lazio ha festeggiato il rientro di Nicolò Rovella, alla sua prima apparizione dopo la frattura alla clavicola. Il portiere Motta, nonostante parate importanti, non ha evitato la sconfitta. Tra le assenze, Matteo Cancellieri per squalifica. La vittoria laziale è maturata grazie alla determinazione finale, con Noslin decisivo.