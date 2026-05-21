Il Genoa si appresta ad affrontare l'ultima sfida stagionale, in programma domenica sera in trasferta a Lecce. Per l'occasione, il tecnico De Rossi può contare su una buona notizia: il rientro in gruppo di Norton-Cuffy, assente da ben sette gare a causa di un problema muscolare. Tuttavia, la squadra dovrà fare a meno di due pedine importanti: lo squalificato Vitinha e l'infortunato Messias, le cui assenze complicano i piani in vista di questo impegno.

Il Ritorno di Norton-Cuffy

Il difensore Brooke Norton-Cuffy, un terzino destro inglese classe 2004, torna a disposizione dopo essere stato fermo per sette partite di campionato a causa di un infortunio muscolare.

La sua convocazione per l'impegno contro il Lecce rappresenta un recupero significativo per la formazione ligure, che potrà così contare nuovamente sul suo apporto in questa fase cruciale della stagione.

Assenze Cruciali per i Rossoblù

Le assenze di Vitinha, fermato da una squalifica, e di Messias, ancora alle prese con un infortunio, rappresentano un ostacolo per la formazione di De Rossi. Queste defezioni, in particolare in vista della trasferta di Lecce, rendono il rientro di Norton-Cuffy ancora più prezioso e strategico per l'assetto della squadra.

Formazione e Aggiornamento al Centro Sportivo Signorini

Nei giorni scorsi, il centro sportivo Signorini del Genoa è stato sede di un importante stage del corso UEFA Pro della FIGC.

L'evento ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo del calcio, tra cui il presidente del Settore Tecnico Mario Beretta, il direttore della Scuola Allenatori Renzo Ulivieri, il segretario Paolo Piani e i docenti Matteo Cioffi e Ferretto Ferretti. Tra i corsisti presenti, numerosi ex calciatori di fama internazionale hanno preso parte alle attività, tra cui Diamanti, Handanovic, Bentivoglio, Biancolino, Dhorasoo, Lichtsteiner, Ribery, Sammarco e Tabbiani, sottolineando l'importanza dell'aggiornamento professionale nel settore.

Il Profilo di Brooke Norton-Cuffy

Brooke Norton-Cuffy, terzino destro di nazionalità inglese nato nel 2004, è un elemento di spicco nella rosa del Genoa in Serie A.

La sua carriera lo ha visto emergere dal settore giovanile dell'Arsenal, per poi maturare esperienza attraverso diversi prestiti in Inghilterra. Il suo trasferimento definitivo al club ligure è avvenuto nell'estate del 2024, consolidando la sua presenza nel campionato italiano e offrendo nuove prospettive per la fascia destra della squadra.