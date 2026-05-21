Il Lecce ha proseguito oggi pomeriggio la preparazione in vista dell'ultimo impegno di campionato, in programma domenica sera contro il Genoa. La squadra di Di Francesco ha svolto una seduta al centro sportivo di Martignano, con alcune incognite di formazione da monitorare fino all'ultimo. La sfida è cruciale per la permanenza in Serie A.

Situazione infortuni e possibili recuperi

Sul fronte infortuni, Berisha e Sottil hanno continuato il lavoro differenziato e saranno ancora indisponibili per la gara. Per Banda, Pierotti e Ramadani, che hanno svolto lavoro personalizzato, esistono invece buone possibilità di recupero.

Le condizioni dei tre atleti saranno monitorate giorno dopo giorno dallo staff tecnico per valutarne l'impiego.

Il Via del Mare sold out e l'attesa dei tifosi

La sfida di domenica, decisiva per la permanenza del Lecce in Serie A, registrerà il sold out stagionale al Via del Mare. L'entusiasmo dei tifosi è stato eccezionale: i tagliandi disponibili sono stati polverizzati in meno di quarantuno minuti. A questi si aggiungono oltre ventiduemila abbonati, portando la stima totale della presenza a circa trentamila spettatori. Il pubblico è pronto a sostenere la squadra in questa battaglia per la salvezza.

Le indicazioni emerse dall'allenamento odierno confermano i dubbi su Banda, Pierotti e Ramadani, oltre alle indisponibilità di Berisha e Sottil.

Queste situazioni rendono le scelte del tecnico Di Francesco particolarmente delicate in vista della partita. L'incontro è fissato per domenica 24 maggio, con calcio d'inizio alle ore venti e quarantacinque, un appuntamento fondamentale per la città di Lecce.