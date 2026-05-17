Il giornalista Marcello Chirico ha commentato sul proprio canale Youtube lo 0 a 2 incassato dalla Juventus contro la Fiorentina: "Alcune volte ci illudiamo, quando fanno una buona prestazione, di dire "Mah, forse non è così male questa squadra, qualcosa di buono c'è". No, non c'è niente di buono in questa squadra. Questa è una squadra di mediocri e attenzione, perché la mediocrità non si misura soltanto dalla tecnica, che non è eccelsa, ma si misura anche dal carattere. I giocatori dell'attuale Juventus non hanno gli attributi, se la fanno sotto.

Col Verona dovevi vincere la partita, entri male e rischi anche di perderla. Questa con la Fiorentina l'hai persa diretta, contro una squadra che non aveva più nulla da chiedere. E' venuta a Torino a fare la partita della vita, non avendo mai giocato così in tutto il campionato, è te l'ha fatta a casa tua perché hanno più carattere di te".

Chirico: 'La Juve non merita di andare in Champions League'

Ancora Chirico: "Tu che ti chiami Juventus, hai dei giocatori che non hanno carattere, poca tecnica e scarso carisma e che si meritano tutti quei fischi. Basta dire che bisogna stare vicino alla squadra, tifosi lo sono anche stati per tutta la partita, alla fine però non ce l'ha fatta più. Abbiamo visto un primo tempo giocato da schifo perché tu non puoi entrare in campo in quella maniera.

Dormivano in campo e sembravano essere rimasti al JHotel. Il primo tiro, è arrivato al minuto 14, dopo un tiro centrale di Locatelli da fuori area. La Fiorentina nel frattempo aveva rischiato già di farti gol e poi ti ha punito pochi minuti dopo al ventesimo. Su ogni ripartenza lasciavi autostrade, cosa che mi starebbe bene se giocassimo un calcio d'attacco, ma tu Juve non hai prodotto niente".

Chirico ha concluso: "La Juve per i risultati che ha fatto, per la stagione che ha fatto, non merita di andare in Champions League. E' una squadra da Europa League ed è giusto che ci vada".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Marcello meglio così.

Ma cosa andiamo a fare in Champions con questa gente qua? Sono anni che prendiamo sberle in giro per l'Europa facendo figuracce" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Marcello, anch'io sono avvilito come te e concordo con l'analisi. Tuttavia, qualche responsabilità le ha anche l'allenatore che non è stato in grado di motivare i giocatori".