Alla vigilia della finale di Coppa Italia, oggi 12 maggio inizieranno i play-off di Serie B che vedranno solo una squadra su sei trionfare e ottenere un posto nella prossima stagione di Serie A.

Il programma dei play-off

I play-off vedranno le squadre arrivate tra la terza e l'ottava posizione scontrarsi per riuscire a ottenere la promozione nel massimo campionato. Si inizia oggi con due partite: Modena-Juve Stabia, rispettivamente sesta e settima in campionato, alle 18:45, e Catanzaro-Avellino, quinta e ottava, alle 21. La vincente del primo match dovrà affrontare in semifinale il Monza con l'andata il 16 maggio alle ore 20 e il ritorno il 19 maggio alle 20, mentre la vincente della seconda partita sfiderà il Palermo con andata il 17 maggio alle ore 20 e il ritorno il 20 maggio alle ore 20.

L'andata della finale si giocherà domenica 24 maggio alle ore 20, mentre il ritorno venerdì 29 maggio alle ore 20.

Il turno preliminare

Il primo match del turno preliminare sarà Modena-Juve Stabia.I canarini arrivano con il vantaggio di giocare in casa e non solo, infatti, in caso di parità dopo i tempi supplementari, gli emiliani passerebbero al turno successivo in virtù del miglior posizionamento in classifica. La squadra allenata da Sottil quest'anno ha sempre vinto contro le Vespe. Inoltre la squadra campana allenata da Ignazio Abate arriva da una stagione che ha visto molti problemi a livello dirigenziale e questo potrebbe aver destabilizzato la squadra dal punto di vista psicologico. La seconda partita in programma questa sera, Catanzaro-Avellino, vede scontrarsi due delle squadre più in forma nell'ultimo periodo, con i calabresi che hanno ottenuto la qualificazione ai play-off con largo anticipo rispetto alle concorrenti, e gli irpini, guidati da Ballardini, che hanno scalato la classifica, passando dalla zona retrocessione ad ottenere un posto ai play-off all'ultimo respiro.

I risultati del passato

I play-off regalano sempre emozioni, sia dolci sia amare. Lo scorso anno la Cremonese è riuscita a superare lo Spezia che veniva da una grandissima stagione, due anni fa il Venezia riuscì a strappare l'ultimo posto disponibile nella massima serie e non si può dimenticare la finale thriller del San Nicola di Bari che vide la sconfitta dei padroni di casa contro il Cagliari di Claudio Ranieri.