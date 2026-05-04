L'Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto, assicurandosi il titolo di Campione d'Italia con tre giornate di anticipo. La vittoria decisiva è arrivata a San Siro, dove i nerazzurri hanno superato il Parma per 2-0. Le reti di Thuram al 46’ del primo tempo e di Mkhitaryan al 35’ della ripresa hanno sigillato il trionfo. Con 82 punti in classifica, la squadra di Chivu non è più raggiungibile dal Napoli, fermo a quota 70.

La partita contro il Parma, pur non essendo stata tra le più brillanti della stagione, ha mostrato l'efficacia dei nerazzurri.

I gialloblu di Cuesta hanno cercato di opporre resistenza, ma le fiammate decisive dell'Inter hanno fatto la differenza. Il primo gol è nato da un'azione di Sucic che ha servito Zielinski, il quale ha trovato Thuram pronto a incrociare di destro e battere Suzuki. Il raddoppio è giunto all’80’, con Mkhitaryan che ha finalizzato un delizioso assist di Lautaro Martinez, abile a muoversi sulla linea del fuorigioco e servire il compagno al centro dell’area.

La festa a San Siro e il futuro nerazzurro

Il fischio finale ha dato il via alla festa nerazzurra a San Siro, un'esplosione di gioia per un traguardo costruito con continuità e solidità. L’Inter ha gestito la stagione con autorità, lasciando poco spazio alle inseguitrici e dimostrando una superiorità tecnica e mentale nella fase decisiva del campionato.

Il successo è stato accolto con grande entusiasmo, riconoscendo il valore di un gruppo capace di superare le difficoltà e di mantenere alta la concentrazione anche con un rassicurante vantaggio in classifica.

La squadra di Chivu ha saputo valorizzare le qualità individuali e l’organizzazione collettiva. Protagonisti come Lautaro Martinez, Calhanoglu, Barella, Bastoni e Sommer hanno contribuito a forgiare una formazione solida e continua. Questo ventunesimo scudetto rappresenta un riscatto dopo una stagione precedente complessa, ed è celebrato come l’inizio di una nuova fase per il club. La dirigenza, con Marotta in prima linea, ha espresso la volontà di vedere il tecnico Chivu rimanere a lungo sulla panchina interista, a conferma della fiducia nel progetto e nella crescita della squadra.

Un weekend di trionfi per lo sport italiano

Il trionfo dell’Inter si inserisce in un fine settimana di grandi successi per lo sport italiano. Accanto alla festa nerazzurra, si sono registrate le vittorie di Jannik Sinner a Madrid nel tennis e di Kimi Antonelli a Miami nei motori, a testimonianza di un momento particolarmente positivo per il movimento sportivo nazionale. La Gazzetta dello Sport ha titolato “21 di gloria”, mentre il Corriere dello Sport ha scelto “Che triplete!”, sottolineando la portata storica di questi risultati.

La celebrazione a San Siro, con la squadra schierata sotto la curva e il popolo nerazzurro a occupare ogni angolo dello stadio, ha inviato un messaggio chiaro: questo scudetto non è solo un punto d’arrivo, ma l’inizio di una possibile nuova era per l'Inter. Il club guarda al futuro con ambizione, forte di un titolo che consolida la sua posizione nel panorama calcistico italiano.