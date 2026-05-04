L'Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto, un traguardo storico celebrato con una vittoria netta per 2-0 contro il Parma a San Siro. I gol decisivi sono stati siglati da Thuram al 45’+1 del primo tempo e da Mkhitaryan all’80’ della ripresa, sigillando un successo che consegna il titolo ai nerazzurri con ben tre giornate d'anticipo.

Questo trionfo porta l'Inter a quota 82 punti in classifica, rendendo matematicamente irraggiungibile il Napoli, fermo a 70 punti. L'euforia per la vittoria ha scatenato una festa incontenibile sia nello stadio di San Siro che in tutta la città di Milano, trasformata in un mare di bandiere e caroselli nerazzurri.

La Cronaca del Match: Thuram e Mkhitaryan Decisivi

Il primo tempo della sfida contro il Parma ha visto l'Inter sbloccare il risultato proprio allo scadere. Un'azione ben orchestrata ha portato Sucic ad avanzare con la palla al piede, servendo poi con precisione Zielinski. Quest'ultimo, con un passaggio filtrante di pregevole fattura, ha trovato Thuram in posizione ideale. L'attaccante nerazzurro, con un'esecuzione impeccabile, ha incrociato il tiro da destra, battendo il portiere Suzuki con l'interno destro e portando l'Inter in vantaggio.

Nella ripresa, all'ottantesimo minuto, l'Inter ha messo al sicuro il risultato. È stato Lautaro Martinez a servire un assist fondamentale per Mkhitaryan, che con freddezza ha appoggiato la palla in porta, realizzando il raddoppio e spegnendo ogni speranza di rimonta per il Parma.

Un gol che ha confermato la superiorità nerazzurra e ha dato il via al conto alla rovescia per la festa scudetto.

Il Ventunesimo Scudetto: Un Trionfo con Tre Giornate d'Anticipo

Con questa vittoria, l'Inter ha raggiunto un totale di 82 punti, consolidando la sua posizione di leadership e distanziando il Napoli, secondo in classifica, di ben dodici lunghezze. Questo margine incolmabile ha permesso ai nerazzurri di festeggiare il titolo con un anticipo significativo, a dimostrazione di una stagione dominata con autorità e costanza.

Il ventunesimo scudetto rappresenta un momento di grande orgoglio per il club e per i suoi tifosi, che hanno visto la squadra esprimere un calcio di alto livello e superare ogni ostacolo con determinazione.

La conquista del titolo con tre giornate d'anticipo sottolinea la forza e la coesione di un gruppo che ha saputo imporsi sul campionato.

Cristian Chivu: Dalla Bandiera al Primo Scudetto da Allenatore

Un capitolo significativo di questo trionfo è rappresentato da Cristian Chivu. Per l'ex difensore nerazzurro, alla sua prima stagione completa come allenatore della prima squadra dell'Inter, si tratta del primo scudetto conquistato in panchina. Un successo che lo proietta direttamente nella storia del club, affiancandolo a figure leggendarie che hanno guidato l'Inter alla vittoria, come Vycpalek, Sacchi e Mourinho.

La sua leadership e la sua visione tattica hanno plasmato una squadra vincente, capace di esprimere un gioco efficace e spettacolare.

Il trionfo di Chivu è un simbolo della continuità e della capacità dell'Inter di valorizzare le proprie icone, trasformandole in artefici di nuovi successi.

Milano in Festa: L'Esplosione di Gioia Nerazzurra

Il triplice fischio finale ha scatenato un'ondata di entusiasmo travolgente. A San Siro, i tifosi hanno dato vita a una festa indimenticabile, con cori assordanti, spettacolari fuochi d'artificio e un boato che ha riempito lo stadio. L'euforia si è riversata immediatamente per le vie di Milano, dove caroselli di auto e moto hanno sfilato per ore, colorando la città di nerazzurro.

La festa scudetto ha coinvolto ogni angolo della metropoli, trasformando la notte in un'esplosione di gioia collettiva. Applausi, canti e balli hanno celebrato una vittoria attesa e meritata, testimoniando il profondo legame tra la squadra e la sua gente, un legame che si rinnova ad ogni trionfo.