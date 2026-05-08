L'Inter, fresca vincitrice dello scudetto, si prepara a un importante impegno in trasferta all’Olimpico contro la Lazio. Questa partita assume il valore di una prova generale cruciale in vista della finale di Coppa Italia, che vedrà nuovamente opposte le due squadre mercoledì prossimo.

Obiettivi stagionali e contesto nerazzurro

La formazione nerazzurra giunge alla trentaseiesima giornata di campionato con un bottino di 82 punti, superando già il totale della scorsa stagione e confermando un rendimento di alta continuità. L'obiettivo primario ora è completare la stagione con la conquista della Coppa Italia, puntando a una storica doppietta.

Nella storia del club, tale impresa è stata realizzata solo in due occasioni precedenti: nella stagione 2005/06, con l'assegnazione a tavolino, e nel memorabile 2009/10, l'anno del celebre Triplete sotto la guida di José Mourinho.

Strategie di turnover e formazioni previste

Il tecnico Cristian Chivu ha pianificato un turnover ragionato per gestire al meglio le energie dei suoi uomini chiave. Per motivi precauzionali, Hakan Calhanoglu e Pio Esposito non prenderanno parte alla trasferta romana, rimanendo a Milano. In attacco, Lautaro Martinez scenderà in campo dal primo minuto al fianco di Bonny, con l'intento di favorire il pieno recupero della sua condizione fisica in vista degli impegni futuri.

La linea difensiva dovrebbe essere composta da Josep Martinez, Bisseck, De Vrij e Bastoni, mentre le fasce saranno presidiate da Darmian e Carlos Augusto. A centrocampo, spazio a Frattesi, Mkhitaryan e Sucic, a supporto della coppia offensiva Martinez–Bonny. Thuram, invece, inizierà la gara dalla panchina, pronto a subentrare se necessario.

Il cammino verso la finale di Coppa Italia

La tanto attesa finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter è in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21:00, e si disputerà nel prestigioso scenario dello Stadio Olimpico di Roma. L'Inter ha conquistato l'accesso all'ultimo atto della competizione dopo una rimonta decisa nella semifinale di ritorno contro il Como, vinta per 3-2 grazie a una doppietta fondamentale di Calhanoglu e una rete di Sucic.

La Lazio, dal canto suo, ha superato l'Atalanta in un'emozionante sfida decisa ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e supplementari avevano visto un doppio pareggio per 1-1 tra le gare di andata e ritorno.