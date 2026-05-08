La Juventus si appresta ad affrontare una delle sfide più cruciali della sua stagione, con la trasferta a Lecce che si configura come un vero e proprio bivio nella corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il pareggio contro il Verona, la squadra bianconera non può più permettersi passi falsi nei restanti 270 minuti di questo mini-campionato.

Alla vigilia dell'incontro, il tecnico Luciano Spalletti ha voluto infondere fiducia e determinazione ai suoi giocatori, dichiarando: "Sono convinto che avremo una reazione, dal dolore emerge una forza che prima non possedevi, perché funziona così anche nella vita, il carattere viene fuori da quello che non ti va bene e sei costretto a ribaltarlo: questi ragazzi stanno male quando non vincono e vedendo le loro facce sono certo che reagiranno, davanti a noi abbiamo tre porte e dobbiamo aprirle in tutte le maniere".

Spalletti ha riconosciuto che il recente risultato negativo ha ridotto le opzioni a disposizione, ma ha anche evidenziato la reazione positiva e l'apprezzamento dei tifosi: "Dopo l'ultima partita ci siamo tolti qualche alternativa in più, ma vogliamo ripartire dalla fine di quella gara e dai tifosi che, nonostante siano abituati a vincere e noi non lo abbiamo fatto, ci hanno comunque applaudito: questo è un segno che non è tutto da buttare". Il tecnico ha poi ribadito la sua fiducia nella rosa attuale, sottolineando che "questa squadra può crescere e ha potenzialità, di certo non verrà stravolta e molti giocatori devono sapere che faranno parte del futuro – la strada da percorrere nella prossima estate – anche se servirà di più da tutti, io per primo".

Vlahovic verso il rientro da titolare

Un potenziale rinforzo fondamentale per la Juventus in questa fase decisiva potrebbe essere il ritorno di Dusan Vlahovic dal primo minuto. L'attaccante serbo, assente dal 29 novembre scorso a causa di un infortunio muscolare, è prossimo a riconquistare una maglia da titolare. Spalletti ha commentato: "È una considerazione corretta, può essere titolare, anche se mancano ancora delle ore, vediamo se tutto andrà nella maniera corretta: di sicuro non dobbiamo caricarlo di troppe responsabilità".

A supporto di Vlahovic, sulla trequarti, sono confermati Conceicao e Yildiz. A centrocampo, la formazione dovrebbe vedere McKennie e Cambiaso sulle corsie esterne, con la coppia Thuram-Locatelli a presidiare la zona centrale.

Per quanto riguarda la difesa, Di Gregorio manterrà il suo posto tra i pali, protetto dal terzetto composto da Kalulu, Bremer e Kelly.

La corsa Champions e il pericolo Lecce

Luciano Spalletti ha posto l'accento sulla pericolosità del Lecce, avvertendo la squadra che "c'è il Lecce nella corsa Champions" e invitando a mantenere una concentrazione altissima. Il tecnico ha ribadito che ogni singolo punto sarà determinante e che la determinazione e la grinta saranno qualità imprescindibili per raggiungere l'obiettivo prefissato. La lotta per la qualificazione alla massima competizione europea si preannuncia estremamente serrata e avvincente, con la Juventus chiamata a non abbassare mai la guardia, specialmente contro avversari motivati come il Lecce, capaci di creare insidie a chiunque.

La disponibilità dell'intera rosa rappresenta un punto di forza cruciale per affrontare al meglio le ultime e decisive partite della stagione. In questo contesto di alta competizione, la gestione oculata delle energie fisiche e mentali, unita alla coesione del gruppo, si riveleranno elementi chiave e imprescindibili per centrare l'ambizioso traguardo della Champions League.