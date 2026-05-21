Il mercato estivo del 2026 potrebbe regalare un clamoroso intreccio tra Juventus e Inter. Secondo quanto riferito su X dal giornalista sportivo Mirko Di Natale, Andrea Cambiaso sarebbe infatti uno dei profili osservati con attenzione dal club nerazzurro per la prossima stagione. L’esterno classe 2000, reduce da annate deludente in bianconero, potrebbe lasciare Torino durante l’estate permettendo alla Juventus di incassare una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Una valutazione in calo rispetto al recente passato, che l’Inter vorrebbe ulteriormente abbassare inserendo nella trattativa una contropartita tecnica di assoluto livello: Davide Frattesi.

Il centrocampista nerazzurro, già accostato più volte alla Juventus in passato, ha vissuto una stagione complicata sotto la gestione di Cristian Chivu, trovando pochissimo spazio nelle rotazioni del tecnico rumeno. Per questo motivo, la sua permanenza a Milano quando aprirà il mercato estivo, potrebbe non essere scontata.

Frattesi possibile chiave dell’operazione

L’idea dell’Inter sarebbe quella di proporre uno scambio alla pari, soluzione che permetterebbe ai nerazzurri di limitare l’investimento economico e contemporaneamente liberare un calciatore che non ha trovato continuità nel progetto tecnico attuale. Frattesi, dal canto suo, rappresenterebbe invece un innesto molto gradito alla Juventus.

Il centrocampista italiano garantirebbe corsa, inserimenti e intensità, caratteristiche che la dirigenza bianconera starebbe cercando per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Inoltre, Luciano Spalletti apprezzerebbe da tempo il profilo dell’ex Sassuolo, elemento che potrebbe incidere nelle valutazioni tecniche future del club torinese.

Cambiaso perfetto per l’Inter di Chivu

Sul fronte nerazzurro, Cambiaso verrebbe considerato un profilo ideale per il sistema di gioco di Chivu grazie alla sua duttilità tattica e alla capacità di giocare su entrambe le fasce. L’esterno juventino aggiungerebbe qualità, corsa ed esperienza italiana e tamponerebbe l'eventuale uscita di Denzel Dumfries.

Nonostante la storica rivalità tra i due club quindi, la trattativa tra Juventus e Inter potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.