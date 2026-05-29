La Juventus si starebbe già muovendo in ottica calciomercato e valuterebbe con attenzione Niccolò Pisilli. In particolare, il profilo del giovane centrocampista classe 2004 della Roma sembra piacerebbe a Luciano Spalletti, convinto che il giocatore possa alzare la qualità dell’attuale rosa bianconera. I giallorossi però non sembrerebbero intenzionati a fare sconti e in attesa di capire come muoversi con l’Uefa in termini di Settlement Agreement, valuterebbero il cartellino del centrocampista azzurro non meno di 35 milioni di euro.

Pisilli: come giocherebbe nella Juve di Spalletti

Pisilli potrebbe rappresentare una soluzione ideale per la nuova Juventus di Spalletti. Per la prossima stagione, l’intenzione del tecnico toscano sarebbe quella di lavorare su moduli di gioco molto dinamici e offensivi, passando dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1. In entrambi i casi, il giovane romanista potrebbe trovare spazio grazie alla sua capacità di abbinare intensità, inserimenti in zona gol e qualità tecnica.

Nello specifico, nel 4-2-3-1 Pisilli potrebbe agire da mezzala offensiva accanto a Manuel Locatelli, garantendo corsa e pressione alta. Nel 3-4-2-1, invece, potrebbe occupare una posizione più avanzata alle spalle della punta, sfruttando gli spazi tra le linee e accompagnando l’azione offensiva.

Oltre a valutare per ragioni anagrafiche il suo inserimento come investimento strategico per il presente e soprattutto per il futuro del club bianconero, la Juventus punterebbe su un profilo alla Pisilli per regalare a Spalletti un centrocampista dotato di ottime qualità tecniche di base e dalla grande duttilità tattica.

La Juve deve vendere per riuscire a trattare Pisilli

Forte dell’ottima crescita del calciatore sotto la gestione di Giampiero Gasperini, la Roma non vorrebbe privarsi del giocatore e nel caso, lo farebbe solo per incassare una cifra a oggi non inferiore ai 35 milioni di euro. Liquidità utile a realizzare un grossa plusvalenza da utilizzare per chiudere il Settlement Agreement con l’UEFA o da reinvestire sul mercato.

Prima di affondare il colpo su Pisilli e accontentare in termini economici la Roma, la Juventus dovrebbe però liberare spazio sia in rosa che a bilancio. A oggi, i principali indiziati alla partenza resterebbero Douglas Luiz (di rientro dal prestito all’Aston Villa) e Teun Koopmeiners. I due centrocampisti non hanno mai convinto pienamente la dirigenza bianconera e una loro eventuale cessione permetterebbe alla società di creare la liquidità necessaria per sedersi al tavolo con la Roma.

Non solo Juve, Pisilli piace anche in Premier League

La Juventus non sarebbe l’unico top club interessato a Pisilli. Sul centrocampista della Roma ci sarebbero infatti anche Newcastle e Tottenham, club economicamente molto forti e pronti eventualmente ad accontentare le richieste della società capitolina.

Proprio la disponibilità economica delle squadre inglesi potrebbe complicare i piani della Juventus. Newcastle e Tottenham avrebbero infatti la possibilità di presentare offerte immediate e compatibili con le eventuali richieste della Roma, offrendo al calciatore un ingaggio più alto e la prospettiva di mettersi a confronto con un campionato a oggi più spettacolare della Serie A.