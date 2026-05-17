Il Bologna ha conquistato una vittoria preziosa per 1-0 sul campo dell’Atalanta, in un match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. La rete decisiva di Riccardo Orsolini ha permesso ai rossoblù di espugnare la New Balance Arena di Bergamo. L'incontro, disputato domenica 17 maggio 2026, si è rivelato di fondamentale importanza per le ambizioni europee.

Le difficoltà difensive dell'Atalanta

L’Atalanta ha affrontato la sfida in condizioni di emergenza difensiva. La squadra bergamasca era priva di Giorgio Scalvini, infortunato alla caviglia destra, e di Isak Hien, squalificato.

Si aggiungeva l'assenza di Odilon Kossounou per una lesione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale destro. Sebbene Berat Djimsiti fosse tornato disponibile dopo aver recuperatoda un'infiammazione ai tendini della coscia sinistra con due sedute di allenamento individuale a Zingonia, la retroguardia nerazzurra ha risentito delle numerose defezioni.

Il gol di Orsolini e la corsa europea

È stato Riccardo Orsolini a firmare il gol decisivo, regalando al Bologna tre punti di straordinaria importanza in trasferta. Il successo assume un particolare valore in chiave classifica, data l'alta posta in palio nella corsa verso le posizioni europee. La vittoria ha rafforzato le ambizioni del Bologna, proiettandolo con slancio verso gli obiettivi stagionali e confermando la sua determinazione.

Dettagli del match e risultato finale

Il risultato finale dell'incontro è la vittoria del Bologna per 1-0. La gara si è disputata domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 alla New Balance Arena di Bergamo, come previsto dal calendario della trentasettesima giornata di Serie A. Il gol di Riccardo Orsolini è stato l'unico a decidere il match, confermando il successo degli ospiti in un appuntamento cruciale per il campionato.