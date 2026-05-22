La Juventus si prepara a vivere una settimana potenzialmente decisiva non soltanto sul campo, ma soprattutto a livello societario. Dopo una stagione caratterizzata da risultati altalenanti e da un finale complicato nella corsa Champions, alla Continassa starebbero maturando riflessioni profonde sull’attuale assetto dirigenziale. Le ultime indiscrezioni raccontano infatti di una possibile rivoluzione interna che potrebbe coinvolgere alcuni dei principali uomini scelti negli ultimi mesi dalla proprietà bianconera. A lanciare la notizia è stato il giornalista Lorenzo Di Benedetto, intervenuto ai microfoni del canale Youtube di Marcello Chirico.

Secondo quanto riferito: “Dopo il derby di domenica sera che la Juventus giocherà contro il Torino, Damien Comolli verrà sollevato dal suo incarico. Una notizia raccolta nelle ultime ore e che è scaturita dal risultato negativo ottenuto dalla formazione bianconera contro la Fiorentina e che gli costerà molto probabilmente la partecipazione alla prossima Champions League. Quindi doveva saltare una testa alla Continassa e Elkann ha scelto quella dell'amministratore delegato”.

Comolli verso l’addio: possibile effetto domino alla Continassa

L’eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League avrebbe infatti conseguenze pesantissime sia dal punto di vista economico che progettuale. Proprio per questo motivo, John Elkann avrebbe deciso di intervenire in maniera drastica per dare un segnale forte all’ambiente e alla tifoseria.

Secondo quanto filtra, insieme a Damien Comolli potrebbero lasciare la Juventus anche Francois Modesto e Marco Ottolini, due figure inserite nell’organigramma societario proprio dall’attuale amministratore delegato francese. Una scelta che aprirebbe di fatto a una nuova ristrutturazione interna della dirigenza bianconera.

La proprietà starebbe già valutando alcuni profili per ricostruire l’area sportiva e uno dei nomi che potrebbe tornare in auge è quello di Matteo Tognozzi. L’ex dirigente juventino, già passato dalla Continassa negli anni scorsi, gode ancora di grande stima all’interno del club per il lavoro svolto sul fronte scouting e sviluppo giovani.

Chiellini pronto a salire di grado

Parallelamente, anche Giorgio Chiellini potrebbe assumere un ruolo sempre più centrale all’interno della nuova Juventus.

L’ex capitano bianconero, attualmente Director of Football Strategy, sarebbe infatti destinato a un’importante promozione interna.

Da quanto emerge nelle ultime ore, Chiellini potrebbe addirittura diventare il nuovo amministratore delegato del club piemontese, assumendo quindi una posizione di riferimento assoluto nella gestione sportiva e strategica della società.