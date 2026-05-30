La Juventus si avvicina a un'estate che potrebbe cambiare profondamente il volto della squadra. La mancata qualificazione alla Champions League obbliga il club bianconero a muoversi con prudenza sul mercato, trovando il giusto equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità economica. La priorità della dirigenza guidata da Damien Comolli è chiara: rafforzare la rosa senza compromettere i conti, rispettando i parametri imposti dal Fair Play Finanziario UEFA.

Juventus, Bremer il più ambito

L'approdo in Europa League comporterà infatti ricavi inferiori rispetto alle aspettative iniziali, uno scenario che rende quasi inevitabile la cessione di almeno un elemento di primo piano.

La strategia della società punta a finanziare i nuovi investimenti attraverso le uscite, mantenendo un saldo positivo tra acquisti e vendite. Tra i nomi maggiormente attenzionati c'è quello di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano rappresenta uno dei patrimoni più importanti della rosa e dispone di una clausola rescissoria da 58 milioni di euro valida fino al 10 agosto. Sul centrale continuano a registrarsi gli interessi di diversi club europei, con Bayern Monaco e alcune società di Premier League che seguono da vicino l'evolversi della situazione.

Thuram e Cambiaso tra i partenti

Anche Khéphren Thuram e Andrea Cambiaso figurano tra i possibili sacrifici di mercato. Entrambi hanno estimatori in Italia e all'estero e potrebbero partire in presenza di offerte superiori ai 40 milioni di euro.

Discorso differente per Francisco Conceiçao: l'esterno offensivo piace particolarmente in Inghilterra, ma la Juventus prenderebbe in considerazione una sua cessione soltanto davanti a proposte vicine ai 60 milioni.

Le possibili operazioni in uscita non si fermano però ai nomi più pesanti. Lloyd Kelly, protagonista di una crescita costante nell'ultima stagione, viene valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro. Federico Gatti, scivolato indietro nelle gerarchie tecniche, potrebbe garantire un incasso compreso tra i 25 e i 30 milioni. Attenzione anche a Fabio Miretti, il cui profilo continua ad attirare l'interesse di diversi club.

Di Gregorio, futuro incerto alla Juventus

Novità potrebbero arrivare anche tra i pali.

Michele Di Gregorio è considerato cedibile per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, mentre il futuro di Mattia Perin resta ancora da definire. Sul fronte delle valutazioni interne, uno dei dossier più complessi riguarda Teun Koopmeiners. L'olandese, arrivato nell'estate del 2024 con grandi aspettative, non ha ancora espresso il rendimento sperato. Per evitare minusvalenze, la Juventus dovrebbe ricevere offerte vicine ai 31 milioni di euro. Sotto osservazione anche Jonathan David ed Edon Zhegrova, giocatori che finora non hanno lasciato il segno come previsto. Infine, restano aperte le questioni legate ai rientri dai prestiti. Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono destinati a tornare a Torino, ma le rispettive situazioni sono tutt'altro che definite.