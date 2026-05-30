Il giornalista Luca Momblano ha fatto il punto sulla Juventus e sul mercato dei bianconeri, lanciando un monito: "Oggi non voglio scoprire tutte le carte ma voglio avvertire i tifosi di una cosa: la Juventus è in difficoltà sul mercato. E' una cosa che voglio sottolineare, perché arrivati praticamente al primo di giugno, la società pare davvero in imbarazzo per quanto concerne il mercato. Poi ovviamente uno potrebbe rispondermi che il mondo è pieno di giocatori da poter acquisire e che basterebbe avere le idee chiare per fare bene e questa tesi mi troverebbe perfettamente d'accordo.

Perché sempre meglio avere poche intuizioni ma corrette che tante e confuse".

Juve, Momblano: 'Situazione non semplice alla Continassa'

Momblano ha poi concluso: "Poi però bisogna anche Spalletti sia contento ed entusiasta, anche se questo termine potrebbe essere esagerato per la situazione odierna, di allenare i calciatori che gli verranno messi a disposizione. Quindi da quello che ci arriva si percepisce una situazione non semplice alla Continassa ed è ovvio che dovremmo sperare che il vertice avvenuto ieri fra i membri della società e il tecnico possa aver cambiato le carte in tavola per il prossimo futuro"

Dalla mancata qualificazione alla Champions al no del Liverpool: l'estate della Juve comincia male

Le parole di Momblano nascerebbero a seguito di alcuni eventi negativi che si sono registrati nelle ultime settimane a Torino.

Innanzitutto la mancata qualificazione alla prossima Champions League è stata un danno non solo a livello economico, visti i mancati introiti garantiti dalla massima competizione europea, ma anche di immagine. Calciatori come Bernardo Silva infatti, hanno preferito scegliere altri lidi, snobbando una Juventus che comunque si presenterà ai nastri di partenza fra le favorite per l'Europa League. Oltre a questo, Damien Comolli e soci avrebbero cominciato a incassare i primi no per alcuni profili attenzionati nelle scorse settimane: fra tutti emergerebbe il nome di Alisson Becker, portiere brasiliano che si sarebbe detto disposto a lasciare la Premier League per vestire bianconero. Un desiderio non corrisposto dal Liverpool che avrebbe chiuso la porta in faccia all'ad della Juventus irritando ulteriormente Spalletti.