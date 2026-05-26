Il futuro societario di Juventus e Milan continua a essere uno dei temi più caldi del momento. Dopo una stagione complicata per entrambe le società, i due club starebbero infatti riflettendo profondamente sulla propria struttura dirigenziale nel tentativo di ripartire con maggiore solidità e chiarezza progettuale.

In casa Juventus, il nome al centro dell’attenzione resta quello di Damien Comolli. L’amministratore delegato bianconero sembrava fino a pochi giorni fa fortemente in bilico dopo il mancato accesso alla Champions League, ma secondo quanto riportato dal giornalista Rai Marco Conterio, la sua posizione potrebbe essersi improvvisamente rafforzata.

Conterio: 'Juventus orientata a ripartire da Comolli al centro del progetto'

Conterio ha quindi rivelato: "Retroscena Juventus, orientata a ripartire con Damien Comolli al centro del progetto. Lo scorso venerdì c'è stata una cena programmatica tra Luciano Spalletti e la dirigenza, con Marco Ottolini e Francois Modesto, proprio per guardare al futuro (con la fiducia incassata già prima del verdetto Champions). Anche John Elkann avrebbe già ribadito la linea e la strategia a tutte le componenti. In settimana atteso summit decisivo tra le parti per saperne di più”.

Parole che lascerebbero intendere come la proprietà juventina voglia proseguire nel progetto iniziato nei mesi scorsi, nonostante il deludente sesto posto finale.

La cena andata in scena nei giorni scorsi rappresenterebbe dunque un primo passo verso una possibile ricompattazione interna dopo le tensioni emerse nelle ultime settimane tra Luciano Spalletti e parte della dirigenza.

Milan, Ibrahimovic guida il nuovo corso

Situazione completamente diversa invece in casa Milan, dove la rivoluzione voluta da Gerry Cardinale sarebbe soltanto all’inizio. Dopo aver praticamente allontanato gran parte degli attuali riferimenti dirigenziali del club, il proprietario rossonero starebbe ora affidandosi a Zlatan Ibrahimovic per individuare i profili giusti dai quali ripartire.

Tra i nomi monitorati per sostituire figure importanti come Igli Tare e Giorgio Furlani ci sarebbero Fabio Paratici e Adriano Galliani. Il primo, oggi alla Fiorentina, rappresenterebbe un profilo esperto e moderno, mentre il secondo incarnerebbe un clamoroso ritorno al passato per il Milan.