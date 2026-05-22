Antonio Conte avrebbe ormai preso la propria decisione: al termine della stagione lascerà il Napoli. Le ultime indiscrezioni di calciomercato raccontano infatti di un rapporto destinato a interrompersi dopo due anni, nonostante il tecnico salentino sia riuscito a ottenere ottimi risultati. Una scelta che rischia di accendere un vero e proprio domino di panchine in vista della prossima stagione.

Il futuro dell’allenatore leccese, però, resta ancora completamente aperto. E non per mancanza di offerte o interessamenti, ma per una precisa volontà dello stesso Conte.

Da quanto filtra nelle ultime ore, il tecnico avrebbe infatti intenzione di prendersi del tempo prima di scegliere la prossima destinazione, valutando attentamente progetto tecnico, ambizioni societarie e prospettive a lungo termine.

Juventus e Nazionale: le piste più suggestive

Tra le ipotesi più affascinanti resta inevitabilmente quella che porterebbe Conte di nuovo alla Juventus. Un ritorno dal sapore romantico, considerando il forte legame costruito negli anni tra il tecnico salentino e il mondo bianconero. Tuttavia, si tratta anche della pista più complicata da percorrere.

Molto dipenderà infatti dal futuro di Luciano Spalletti, attualmente sotto contratto con la Juventus per altri due anni.

Alla Continassa, almeno per il momento, non sembrerebbe esserci una volontà chiara di cambiare guida tecnica e proprio per questo motivo un eventuale ritorno di Conte diventerebbe possibile soltanto in caso di dimissioni del tecnico toscano oppure di una decisione forte della società di interrompere il progetto attuale.

Più percorribile, almeno sulla carta, potrebbe invece essere la strada che porta alla Nazionale italiana. Anche in questo caso, però, esistono diverse variabili da considerare. La futura governance della FIGC e soprattutto l’elezione del nuovo presidente federale potrebbero incidere in maniera decisiva sulla scelta del prossimo commissario tecnico azzurro.

Milan e Premier League sullo sfondo

Attenzione poi anche alla pista Milan. I rossoneri stanno vivendo settimane di riflessione sul futuro di Massimiliano Allegri e molto dipenderà dal confronto tra il tecnico livornese e la società al termine della stagione. Se dovesse arrivare una separazione, il nome di Conte potrebbe rapidamente diventare uno dei principali candidati per la panchina milanista.

Infine, non va esclusa neppure una nuova esperienza all’estero. In particolare, dalla Premier League continuano ad arrivare indiscrezioni legate al Manchester United. Il club inglese starebbe valutando diversi profili per aprire un nuovo ciclo tecnico e Conte rappresenterebbe una soluzione di grande esperienza internazionale.

Per il tecnico salentino sarebbe anche l’occasione di riscattare la parentesi non esaltante vissuta al Tottenham, tornando nel campionato che più di tutti ne ha valorizzato la crescita internazionale.