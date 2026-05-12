I Boomers, la squadra presieduta da Fedez, hanno ottenuto un'importante vittoria nei play-in della Kings League Lottomatica.sport Italy, assicurandosi così un posto nei quarti di finale della competizione. La fase decisiva del torneo si avvicina e i Boomers si presentano tra le formazioni più attese, forti di una prestazione emozionante che ha visto protagonista anche Sergio Pellissier, autore del rigore presidenziale nella sfida contro i BIGBRO, squadra in cui militano Davide Moscardelli e Alessandro Florenzi (Spizzi).

La serata dei play-in ha visto i Boomers superare i BIGBRO in una partita combattuta, terminata 7-6, e successivamente imporsi anche sugli Zebras, garantendosi così l’accesso al tabellone dei quarti.

Insieme ai Boomers, si sono qualificate anche Alpak, Caesar, Zeta Como (guidata da Luca Toni con Melissa Satta vicepresidentessa e Cristian Brocchi coach), Stallions e Circus. Un momento spettacolare della serata è stato il gol in rovesciata di Blur, presidente degli Stallions e noto streamer, durante il match esibizione tra i Presidenti della Lega.

I quarti di finale e il ritorno di Nainggolan

La fase dei quarti di finale si disputerà giovedì 14 maggio, con tre incontri in programma: Caesar-Zeta Como alle 20.00, Stallions-Circus alle 21.00 e Alpak-Boomers alle 22.00. Le squadre vincitrici accederanno alle semifinali, raggiungendo gli Underdogs già qualificati. La Kings League si conferma così una competizione capace di attrarre grande attenzione e pubblico, anche grazie alla partecipazione di ex calciatori e personaggi noti.

Un elemento di rilievo per i playoff è il ritorno in campo di Radja Nainggolan, che vestirà nuovamente la maglia dei Caesar. Il rientro dell’ex centrocampista aggiunge esperienza e prestigio alla fase finale, aumentando l’attesa per le prossime sfide.

Il percorso verso le fasi finali

Il quadro dei quarti di finale è stato completato dopo i play-in, che hanno visto l’eliminazione di BIGBRO, TRM e Zebras. Le partite dei quarti determineranno le tre squadre che, insieme agli Underdogs, accederanno alle semifinali e alla finale, entrambe previste per lunedì 18 maggio. La formula della Kings League, con partite ad alto punteggio e colpi di scena, continua a coinvolgere tifosi e appassionati, confermandosi come uno degli eventi più seguiti del panorama calcistico alternativo.