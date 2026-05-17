Il Milan ha ottenuto una vittoria fondamentale sul campo del Genoa, imponendosi per 2-1 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi. Questa partita, valida per la trentasettesima giornata di Serie A, ha visto i rossoneri conquistare tre punti di vitale importanza. Il successo, maturato grazie a un rigore trasformato da Christopher Nkunku e a un gol decisivo di Zachary Athekame, mantiene vive e concrete le speranze del club milanista nella serrata e ambita corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. La prestazione offerta a Marassi ha dimostrato la determinazione della squadra nel perseguire i propri obiettivi stagionali, in un momento cruciale del campionato.

La cronaca dettagliata del match a Marassi

La sfida al Luigi Ferraris ha offerto momenti di grande intensità e ha visto il Milan sbloccare il risultato nel secondo tempo. Al cinquantesimo minuto, è stato Christopher Nkunku a trasformare con grande freddezza e precisione un calcio di rigore. L'azione che ha portato al penalty è scaturita da un fallo commesso in area di rigore, e Nkunku non ha esitato dal dischetto, siglando il gol che ha portato in vantaggio i rossoneri e ha sbloccato una partita fino a quel momento equilibrata. La rete ha infuso fiducia nella formazione milanista, spingendola a cercare il raddoppio con maggiore insistenza e determinazione.

Il secondo gol del Milan è arrivato all'ottantunesimo minuto, grazie a una conclusione potente e ben angolata di Zachary Athekame.

Questa marcatura ha rappresentato un momento chiave dell'incontro, consolidando il vantaggio dei rossoneri e mettendo in evidenza la sua capacità di incidere nella fase offensiva. Athekame, con il suo tiro, ha dimostrato ancora una volta il suo valore e la sua importanza per la squadra. Nonostante il doppio svantaggio, il Genoa ha reagito con orgoglio, riuscendo ad accorciare le distanze all'ottantaseiesimo minuto con una rete di Vasquez. Tuttavia, il gol del difensore genoano non è stato sufficiente per ribaltare le sorti dell'incontro, e la squadra di casa non è riuscita a evitare la sconfitta, nonostante gli sforzi finali per raggiungere il pareggio.

Le implicazioni in classifica per la Champions League

Questa vittoria assume un valore strategico cruciale per il Milan, specialmente in vista dell'ultima giornata di campionato. I tre punti conquistati contro il Genoa permettono ai rossoneri di mantenere una posizione di assoluto rilievo nella graduatoria di Serie A e di restare in piena corsa per la qualificazione alla prestigiosa Champions League. Il successo a Marassi non solo consolida le ambizioni del club, ma carica anche la squadra di ulteriore motivazione in vista degli impegni futuri. L'esito di questa partita rende l'ultima sfida stagionale un appuntamento decisivo per il raggiungimento dell'obiettivo europeo, confermando l'importanza di ogni singolo punto in questa fase finale del campionato. Il Milan ha dimostrato di voler lottare fino all'ultimo per centrare il traguardo prefissato, mantenendo vive le speranze di accedere alla massima competizione continentale.