Il Genoa dovrà fare a meno di Junior Messias per la prossima sfida di campionato. Il centrocampista brasiliano, ex Milan, non sarà infatti disponibile per la trasferta contro la Fiorentina a causa di un infortunio muscolare.

Il problema si è manifestato nel finale della gara contro l'Atalanta. Messias era subentrato nella ripresa, ma ha dovuto stringere i denti e rimanere in campo fino al fischio finale, nonostante un fastidio alla coscia. L'allenatore Daniele De Rossi aveva infatti già esaurito tutti i cambi a disposizione, impedendo la sostituzione del giocatore.

Gli accertamenti medici a cui Messias si è sottoposto hanno evidenziato un risentimento all'adduttore destro. Questa diagnosi conferma l'impossibilità per il calciatore di prendere parte alla prossima gara. La sua situazione verrà attentamente rivalutata in vista dell'ultima partita casalinga della stagione, che vedrà il Genoa affrontare il Milan. La data e l'orario di questo incontro sono ancora da definire.

Aggiornamenti sugli infortunati del Genoa

Mentre la squadra osserverà un periodo di riposo fino a mercoledì, lo staff medico del Genoa continua a monitorare le condizioni di altri elementi alle prese con problemi fisici. Si attendono in particolare buone notizie per Norton-Cuffy e Baldanzi, entrambi fiduciosi di poter rientrare in gruppo con la ripresa degli allenamenti.

La formazione di De Rossi, reduce da una stagione che ha presentato diverse difficoltà, punta a recuperare quanti più giocatori possibile per affrontare al meglio il finale di campionato.

La sfida contro la Fiorentina

La prossima giornata vedrà il Genoa impegnato in una sfida contro la Fiorentina. Si tratta di un confronto tra due formazioni che hanno attraversato momenti complessi nel corso di questa stagione, ritrovandosi nelle zone più basse della classifica. L'assenza di Messias rappresenta un'ulteriore complicazione per le scelte tattiche di mister De Rossi, che dovrà individuare soluzioni alternative a centrocampo per cercare di ottenere un risultato positivo in trasferta.