La Nazionale scozzese ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori che prenderanno parte ai prossimi Mondiali 2026. Il commissario tecnico Steve Clarke ha diramato le sue convocazioni, includendo ben quattro calciatori che militano nel campionato di Serie A italiano, a conferma dell'importanza crescente del nostro calcio nel panorama internazionale.
Tra i convocati spiccano i centrocampisti Scott McTominay e Billy Gilmour, entrambi in forza al Napoli. A loro si aggiungono Lewis Ferguson del Bologna e l'attaccante Ché Adams del Torino. La loro presenza sottolinea il valore dei talenti che scelgono il campionato italiano come palcoscenico di rilievo.
Per la Scozia, questa partecipazione ai Mondiali segna un atteso ritorno sulla scena calcistica globale, dopo l'ultima apparizione nel lontano 1998. Un traguardo significativo che riaccende l'entusiasmo dei tifosi e consolida il percorso di crescita della squadra.
Il percorso della Scozia ai Mondiali 2026
Il calendario della fase a gironi vedrà la Scozia esordire il 14 giugno a Boston contro Haiti. Successivamente, il 19 giugno, sempre nella città di Boston, gli scozzesi affronteranno il Marocco. La fase a gironi si concluderà il 24 giugno a Miami, dove la nazionale di Clarke si misurerà con il blasonato Brasile, in un incontro che promette spettacolo.
Prima dell'inizio del torneo, la squadra sosterrà due importanti test amichevoli.
Il primo appuntamento è in programma il 30 maggio ad Hampden Park, dove la Scozia sfiderà il Curaçao. Seguirà un'ulteriore amichevole negli Stati Uniti contro la Bolivia, occasioni preziose per affinare gli schemi e testare la condizione fisica dei giocatori in vista del torneo.
La rosa completa dei convocati
Di seguito la lista dettagliata dei 26 calciatori selezionati dal CT Steve Clarke per la spedizione mondiale:
Portieri: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers).
Difensori: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagabria), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).
Centrocampisti: Ryan Christie (Bournemouth), Finlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon‑Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).
Attaccanti: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).