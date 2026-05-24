Il Napoli ha concluso la stagione di Serie A con una vittoria decisiva, superando l'Udinese per 1-0 nell'ultima giornata di campionato. Il successo è stato siglato da un gol di Rasmus Højlund nel primo tempo, un risultato che ha permesso agli azzurri di consolidare il secondo posto in classifica. La partita ha visto anche l'espulsione di Kabasele dell'Udinese nella ripresa, un evento che ha ulteriormente influenzato l'andamento del match.

Il gol decisivo e l'espulsione chiave

La rete che ha sbloccato l'incontro e, di fatto, deciso le sorti della partita è arrivata al ventiquattresimo minuto della prima frazione di gioco.

Rasmus Højlund, con una giocata efficace e determinata, ha trovato il varco giusto per superare la difesa friulana e insaccare il pallone, portando in vantaggio il Napoli. Questo gol si è rivelato fondamentale per il risultato finale, mettendo gli azzurri in una posizione di controllo già prima dell'intervallo e indirizzando la gara.

Nel corso della ripresa, la situazione per l'Udinese si è complicata ulteriormente. Il difensore Kabasele è stato infatti espulso, lasciando i friulani in inferiorità numerica. Questa decisione arbitrale ha reso ancora più arduo il tentativo di rimonta per la squadra ospite, che ha dovuto affrontare il resto dell'incontro con un uomo in meno, compromettendo significativamente le proprie possibilità di pareggio o vittoria.

Esito finale e consolidamento del secondo posto

Con questa vittoria per 1-0, il Napoli ha blindato il suo secondo posto in classifica, chiudendo la stagione in solitaria e confermando la sua posizione di assoluto rilievo nel campionato italiano. Questo risultato garantisce agli azzurri l'accesso diretto alla prossima edizione della Champions League, raggiungendo pienamente l'obiettivo prefissato per la stagione. Per l'Udinese, invece, la sconfitta ha significato la conclusione del campionato senza l'aggiunta di punti, terminando la stagione senza particolari slanci o miglioramenti nella propria posizione finale.

Il contesto della trentottesima giornata di Serie A

La sfida tra Napoli e Udinese si è disputata il 24 maggio 2026, rappresentando l'ultima e decisiva giornata della Serie A 2025-2026.

Un appuntamento cruciale che ha visto il Napoli consolidare la propria eccellente performance stagionale, suggellando un campionato di alto livello. L'Udinese, dal canto suo, ha concluso il suo percorso in campionato senza riuscire a capitalizzare le opportunità presentatesi nel corso dell'incontro, chiudendo la propria annata sportiva.