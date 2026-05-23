Il sipario sulla stagione calcistica si chiude con l'atteso incontro tra Parma e Sassuolo, in programma domenica alle 18. Una sfida che, pur rappresentando l'ultima giornata di campionato in casa dei ducali, è già proiettata verso il futuro, con l'attenzione focalizzata in particolare sulla posizione dell'allenatore Carlos Cuesta.

Il Futuro di Carlos Cuesta: Tra Salvezza e Mercato

Il tecnico Carlos Cuesta ha guidato il Parma a una salvezza anticipata, un traguardo raggiunto con ben quattro giornate d'anticipo che assume il valore di una vera e propria promozione per il debuttante allenatore.

Nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2027, con un'opzione per un'ulteriore stagione, la sua permanenza sulla panchina ducale non è affatto garantita.

Nei prossimi giorni è atteso un vertice cruciale tra il presidente Krause e l'amministratore delegato Cherubini. L'incontro sarà decisivo per delineare gli obiettivi della prossima stagione e, in questo contesto, si valuterà anche la situazione di Cuesta. Qualora dovessero pervenire offerte concrete per il tecnico, la società potrebbe considerare l'ipotesi di lasciarlo partire. Il calciomercato è già in fermento, e non solo per l'allenatore: alcuni giocatori di spicco come Suzuki, Keita e Pellegrino sono già finiti nel mirino di diverse squadre.

Solo un annuncio ufficiale da parte del club o dello stesso Cuesta potrà chiarire le numerose voci circolate nelle scorse settimane.

Parma-Sassuolo: Il Derby dell'Enza chiude la stagione

L'incontro tra Parma e Sassuolo non è solo l'ultima gara del campionato, ma anche un sentito derby regionale, noto come Derby dell'Enza, che vede confrontarsi due compagini dell'Emilia. La partita si inserisce nella 38ª e ultima giornata della Serie A 2025-2026, una stagione che ha preso il via il 23 agosto 2025 e si concluderà il 24 maggio 2026. Il Mapei Stadium – Città del Tricolore, impianto spesso teatro di queste sfide, ospiterà l'evento.

Le Formazioni Probabili e gli Indisponibili

Per quest'ultima sfida stagionale, il Parma scenderà in campo con una formazione rimaneggiata a causa di diverse assenze.

Saranno indisponibili per infortunio Bernabè, Ondrejka, Oristanio ed Elphege, quest'ultimo fermato da un problema muscolare accusato nella precedente gara contro il Como. La squadra dovrebbe confermare l'assetto visto al Sinigaglia, con Sorensen che prenderà il posto di Ordonez a centrocampo.

Di seguito le probabili formazioni:

Parma (5‑3‑2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Valenti; Valeri, Ordonez, Nicolussi Caviglia; Keita, Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta. Indisponibili: Bernabè, Ondrejka, Oristanio, Elphege.

Sassuolo (4‑3‑3): Turati; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso. Indisponibili: Boloca, Candè, Romagna, Walukiewicz, Vranckx.

L'arbitro designato per dirigere l'incontro sarà Turrini della sezione di Firenze.