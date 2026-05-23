L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha annunciato l'assenza di Kenan Yildiz per il derby contro il Torino. Alla vigilia, il tecnico ha dichiarato: "Yildiz non sarà a disposizione per il derby, mentre Thuram sì". La formazione titolare sarà annunciata domani; l'indisponibilità di Yildiz è una perdita significativa per i bianconeri, privati del numero dieci in una gara cruciale. Per la trequarti, Boga è il candidato principale, affiancando Conceicao alle spalle di Vlahovic. Il recupero di Thuram offre a Spalletti un'alternativa in attacco, con più opzioni.

Derby cruciale per la Champions

La sfida contro il Torino è fondamentale per la Juventus, in corsa Champions League. L'assenza di Yildiz, per infortunio al polpaccio, impone a Spalletti di rivedere i piani offensivi per l'ultima giornata di Serie A. L'incontro, fissato per domenica 24 maggio alle 20.45, è un banco di prova essenziale per le ambizioni europee.

Nonostante il forfait, le condizioni di Yildiz non preoccupano per gli impegni internazionali. Il rientro è stimato in due o tre settimane, garantendo la sua presenza al Mondiale con la Turchia. La stagione del giovane attaccante si conclude in anticipo, con quarantasette presenze, undici gol e dieci assist. L'ultimo gol in campionato risale al 21 marzo contro il Sassuolo.

Le strategie di Spalletti

Diverse ipotesi tattiche emergono. Con Boga favorito per Yildiz, l'assetto offensivo potrebbe vedere Conceicao al suo fianco, con Vlahovic punta centrale. Il rientro di Thuram aggiunge opzioni. La squadra dovrà dimostrare compattezza e determinazione in una gara che può definire il futuro europeo.

Il derby della Mole promette emozioni e tensione. Per la Juventus, l'obiettivo resta la qualificazione in Champions League, un traguardo che dipenderà dalla capacità di reagire alle difficoltà e dalle decisioni chiave dell'allenatore.