Il Comune di Torre Annunziata ha ufficialmente dato il via ai lavori di adeguamento dello stadio Alfredo Giraud, un'iniziativa resa necessaria e urgente dal prestigioso ritorno del Savoia in Serie C. Questo traguardo sportivo, che riporta la squadra nella terza serie nazionale, impone infatti la necessità di modernizzare l'impianto per conformarsi ai più elevati standard richiesti dalla categoria superiore.

Il sindaco Giosuè Starita ha sottolineato l'importanza strategica di questi interventi, mirati a garantire non solo la messa a norma dell'impianto ma anche un'esperienza ottimale per il pubblico.

Gli sforzi si concentreranno in particolare sulla sicurezza degli spettatori e sulla loro accoglienza, elementi fondamentali per un club che milita in una categoria professionistica. Tra le opere prioritarie figurano il completo rifacimento del manto erboso, la riqualificazione degli spogliatoi e la creazione di nuovi, funzionali varchi di accesso per facilitare il flusso degli appassionati. L'obiettivo primario è assicurare che lo stadio sia pienamente adeguato agli standard rigorosi imposti dalla Lega Pro, evidenziando l'impegno dell'amministrazione.

Gli interventi di modernizzazione e sicurezza

Il programma di riqualificazione prevede una serie di interventi dettagliati volti a elevare la qualità e la funzionalità dello stadio.

Sarà potenziato l'impianto di illuminazione, un aspetto cruciale per le partite serali e per garantire una visibilità eccellente. Parallelamente, verrà installato un sistema avanzato di telecamere di videosorveglianza, incrementando significativamente il livello di sicurezza all'interno e all'esterno della struttura. La capienza dello stadio sarà rivista e adeguata alle normative specifiche della Serie C, con l'introduzione di nuove sedute più confortevoli e l'ottimizzazione delle vie di fuga, essenziali per la gestione delle emergenze. Il Comune ha ribadito l'intenzione di completare questi lavori in tempi rapidi, permettendo così al Savoia di disputare tutte le partite casalinghe nella propria città, di fronte al suo pubblico.

Il ruolo storico e sociale dello stadio Giraud

Lo stadio Alfredo Giraud, cuore pulsante dello sport a Torre Annunziata, non è solo il campo di gioco del Savoia, ma un vero e proprio simbolo per la comunità. Intitolato ad Alfredo Giraud, questa struttura rappresenta il principale impianto sportivo cittadino, ospitando tradizionalmente le sfide interne della squadra e fungendo da palcoscenico per numerosi eventi calcistici e manifestazioni sportive locali. L'attuale progetto di adeguamento si inserisce in una più ampia visione comunale che mira a valorizzare lo sport come strumento di aggregazione e a garantire la massima sicurezza per tutti i partecipanti e gli spettatori, in piena conformità con le direttive della Lega Pro. L'investimento nello stadio Giraud riflette l'impegno dell'amministrazione nel sostenere il calcio locale e offrire ai cittadini un impianto all'altezza delle nuove sfide sportive e sociali.