L'Inter affronta un'importante incognita in vista della finale di Coppa Italia. La sfida contro la Lazio, in programma mercoledì all'Olimpico, potrebbe perdere Marcus Thuram, attaccante francese e protagonista stagionale. Il giocatore ha interrotto l'allenamento a causa di un problema muscolare che ne minaccia la presenza nella gara decisiva.

Thuram si è fermato durante la seduta alla Pinetina. La situazione sarà valutata nelle prossime ore attraverso gli esami clinici di rito, fondamentali per chiarire l'entità dell'infortunio e le possibilità di recupero per la finale.

Preoccupazione in casa Inter

Lo stop di Thuram rappresenta un campanello d'allarme per il club nerazzurro, che rischia di perdere un elemento chiave nel momento più delicato della stagione. L'attaccante, affermatosi come un pilastro, è stato costretto a lasciare il campo prima del termine dell'allenamento, alimentando i dubbi sulla sua disponibilità contro la Lazio.

L'Inter attende con ansia l'esito degli esami clinici, previsti per martedì. Tali risultati saranno determinanti per stabilire se il francese potrà essere della partita. Al momento, la sua presenza resta in forte dubbio e solo le prossime ore forniranno indicazioni precise sulle sue condizioni fisiche.

Il peso dell'assenza di Thuram

Il recupero di Thuram appare complicato a soli due giorni dalla finale.

La sua eventuale assenza rappresenterebbe una perdita significativa per l'Inter, costretta a rivedere le proprie strategie offensive in vista di un appuntamento cruciale. La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare il trofeo.

La situazione di Marcus Thuram sarà monitorata costantemente. Lo staff medico è impegnato a valutare ogni soluzione per consentire all'attaccante di essere a disposizione. L'esito degli esami clinici di martedì sarà decisivo per le scelte dell'allenatore e per le speranze nerazzurre di schierare la migliore formazione all'Olimpico.