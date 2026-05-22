La sfida di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, disputata sul prato dello stadio Artemio Franchi, si è conclusa con un pareggio per 1-1. Un match equilibrato e combattuto, che ha visto le due formazioni contendersi punti fondamentali in un incontro intenso fino al fischio finale.

I padroni di casa della Fiorentina sono riusciti a sbloccare il risultato al 39’ del primo tempo. L'azione decisiva è partita da un preciso passaggio filtrante di Brescianini, che ha servito Piccoli in una posizione defilata. L'attaccante viola, con determinazione, è entrato in area e ha calciato potentemente sul primo palo, sorprendendo il portiere Sportiello, il quale non è riuscito a trattenere la sfera.

Il gol ha infuso fiducia nella squadra di casa, che ha saputo gestire il vantaggio fino all'intervallo.

La reazione dell'Atalanta e il pareggio nel finale

Nella ripresa, l'Atalanta ha intensificato la propria pressione offensiva, creando diverse opportunità per raggiungere il pareggio. Tra queste, un colpo di testa di Pašalić, su cross di Zappacosta, che tuttavia non ha inquadrato la porta. La formazione bergamasca ha cercato di rinvigorire l'attacco con alcune sostituzioni strategiche, tra cui l'ingresso di De Ketelaere al posto di Samardzic, puntando su ripartenze veloci e situazioni da palla inattiva. La svolta decisiva è arrivata all'82’: Zappacosta, autore di una splendida progressione sulla corsia di destra, ha messo in mezzo un pallone teso e insidioso.

Nel tentativo di anticipare Scamacca, il difensore viola Comuzzo ha sfortunatamente deviato la sfera nella propria rete, siglando l'autorete che ha fissato il risultato sull'1-1.

Anche nei minuti conclusivi, la gara ha mantenuto un'elevata intensità. La Fiorentina ha tentato di riportarsi in vantaggio, mentre l'Atalanta ha difeso con ordine il prezioso punto conquistato. Degna di nota è stata una punizione insidiosa calciata da Mandragora, deviata da Sportiello proprio sotto la traversa, oltre ad altre azioni pericolose create da entrambe le parti che però non hanno modificato il punteggio finale.

Le strategie e i protagonisti chiave

Il match ha messo in luce le prestazioni di diversi giocatori, con Piccoli protagonista per la Fiorentina grazie al suo gol, e Zappacosta decisivo per l'Atalanta nell'azione che ha portato al pareggio.

La capacità della squadra bergamasca di reagire allo svantaggio e la gestione oculata delle sostituzioni si sono rivelate fondamentali per uscire dal Franchi con un punto prezioso. La Fiorentina, pur mostrando solidità, non è riuscita a conservare il vantaggio fino al triplice fischio. L'incontro è stato diretto dall'arbitro Mario Perri, che ha gestito la partita senza episodi controversi significativi, sotto gli occhi di un pubblico che ha assistito a una sfida ricca di emozioni e ben giocata.

Questo pareggio finale chiude la stagione per entrambe le formazioni, rispecchiando l'equilibrio complessivo mostrato sul campo e confermando la competitività del campionato di Serie A fino all'ultima giornata.