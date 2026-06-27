Il calciomercato di Serie B inizia a far parlare di sé. Tanti club sono attivi e tra questi il Padova. Il club veneto continua a costruire la squadra e prepara nuovi innesti dopo aver definito l'arrivo di Simone Zanon. La società veneta guarda con interesse a Luca Zanimacchia e Leonardo Sernicola per rinforzare le fasce, mentre a centrocampo resta vivo il nome di Fabio Maistro. Attenzione anche ai giovani Luigi Castegnaro e Jacopo Sardo, considerati profili interessanti per il futuro.
Si muove anche la Sampdoria, pronta a inaugurare un nuovo corso con Bernardo Corradi alla guida tecnica.
Il club blucerchiato sta monitorando diversi talenti emergenti e potrebbe incrociare il Genoa su alcuni obiettivi di mercato, facendo leva anche sui buoni rapporti con il Milan e l'Inter.
Tra i nomi più chiacchierati dell'estate c'è infine Mattia Liberali. Il fantasista è seguito da numerose società, tra cui Fiorentina, Torino e Como. Soprattutto con i piemontesi ci sono stati contatti serrati nelle ultime ore.
Calciomercato Serie C
Riassunte le news sulla cadetteria, come proseguono invece le trattativa in Serie C? Ecco le principali notizie di calciomercato di Serie C nelle ultime ore:
- Carpi: chiusi gli acquisti del centrocampista Leonardo Zarpellon (ex Virtus Verona) e dell'attaccante Vincenzo Vitale (dalla Giana Erminio).
- Juventus Next Gen: forte interesse per Daniel Okolo, attaccante classe 2007 della Triestina. La trattativa è in corso.
- Potenza: lunedì verrà risolto il contratto con l'allenatore Pietro De Giorgio, destinato poi alla panchina della Juve Stabia.
- Pro Vercelli: ufficializzati gli arrivi del difensore Luc Van Koeverden e del centrocampista Zaid El Bakkali, entrambi giovani classe 2005-2006.
- Salernitana, Treviso e Monopoli: seguono l'attaccante argentino Juan Ignacio Molina.
- Desenzano: la Varesina continua i contatti per Mirko Gori e Aboubakar Bakayoko, protagonisti della promozione in Serie C.
- Omar El Kaddouri: l'ex centrocampista con trascorsi in Serie C è vicino alla panchina dell'Under 19 del PAOK.
- Rimini: proseguono i contatti tra il Comune e l'entourage di Alessandro Del Piero nell'ambito del progetto di rilancio del club.