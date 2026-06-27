Il calciomercato di Serie B inizia a far parlare di sé. Tanti club sono attivi e tra questi il Padova. Il club veneto continua a costruire la squadra e prepara nuovi innesti dopo aver definito l'arrivo di Simone Zanon. La società veneta guarda con interesse a Luca Zanimacchia e Leonardo Sernicola per rinforzare le fasce, mentre a centrocampo resta vivo il nome di Fabio Maistro. Attenzione anche ai giovani Luigi Castegnaro e Jacopo Sardo, considerati profili interessanti per il futuro.

Si muove anche la Sampdoria, pronta a inaugurare un nuovo corso con Bernardo Corradi alla guida tecnica.

Il club blucerchiato sta monitorando diversi talenti emergenti e potrebbe incrociare il Genoa su alcuni obiettivi di mercato, facendo leva anche sui buoni rapporti con il Milan e l'Inter.

Tra i nomi più chiacchierati dell'estate c'è infine Mattia Liberali. Il fantasista è seguito da numerose società, tra cui Fiorentina, Torino e Como. Soprattutto con i piemontesi ci sono stati contatti serrati nelle ultime ore.

Calciomercato Serie C

Riassunte le news sulla cadetteria, come proseguono invece le trattativa in Serie C? Ecco le principali notizie di calciomercato di Serie C nelle ultime ore: