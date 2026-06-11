Dopo la conclusione del rapporto con Pantaleo Corvino, il Lecce è al lavoro per individuare la figura alla quale affidare la direzione dell’area tecnica. La società giallorossa sta valutando diversi profili, con l’obiettivo di garantire continuità a un progetto che negli ultimi anni ha consentito al club di consolidarsi in Serie A.

Sogliano tra i candidati principali

Tra i nomi maggiormente accostati al Lecce nelle ultime settimane c’è quello di Sean Sogliano. L’attuale direttore sportivo del Verona gode di una reputazione consolidata nel panorama calcistico italiano grazie ai risultati ottenuti in realtà abituate a operare con risorse limitate.

Nonostante alcuni segnali di rallentamento emersi nelle ultime ore, la candidatura del dirigente veronese non può essere considerata definitivamente accantonata. Restano infatti margini di incertezza che mantengono aperta la possibilità di ulteriori sviluppi nei prossimi giorni. Sticchi Damiani starebbe insistendo per arrivare a Sogliano.

Massara, indiscrezione da verificare

Nelle ultime ore è stato accostato al Lecce anche Frederic Massara, dirigente con esperienze importanti tra Roma e Milan. Sarebbe una pista che certamente alzerebbe il tiro nelle ambizioni e nelle prospettive future del Lecce. L’ipotesi è stata rilanciata inizialmente da fonti vicine all’ambiente romanista e successivamente ripresa da altre testate.

Secondo tali ricostruzioni, ci sarebbero stati contatti preliminari tra il club salentino e il dirigente ma per ora nessuna fonte affidabile ha dato seguito alla notizia. Allo stato attuale, non emergono conferme significative provenienti da fonti vicine alla società giallorossa.

Per questo motivo la pista Massara va considerata con prudenza. L’indiscrezione appare infatti basata soprattutto su notizie diffuse dall’ambiente romano e, almeno per il momento, non sembra supportata da elementi concreti tali da far pensare a una trattativa avanzata. Si tratterebbe dunque di una possibilità che al momento presenta contorni ancora piuttosto sfumati.

Le valutazioni del club

Parallelamente alle piste esterne, il Lecce continua a riflettere anche sulle soluzioni interne.

In questo contesto resta centrale la figura di Stefano Trinchera, profondo conoscitore della realtà giallorossa e già coinvolto da anni nella gestione dell’area sportiva. Ma è remota l'ipotesi che Trinchera ricopra da solo il ruolo di DS.

La sensazione è che il club voglia completare ogni valutazione prima di assumere una decisione definitiva. La scelta del nuovo responsabile dell’area tecnica rappresenterà infatti uno dei passaggi più importanti nella programmazione della prossima stagione.