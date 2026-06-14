Le grandi manovre del mercato estivo continuano a regalare indiscrezioni sorprendenti e scenari che fino a pochi mesi fa sarebbero sembrati difficili da immaginare. La Juventus sarebbe stata contattata da Kevin De Bruyne del Napoli, mentre l'Inter continua a mantenere vivi i rapporti con il Real Madrid alla ricerca di possibili occasioni di mercato.

De Bruyne si offre alla Juventus, ma la risposta sarebbe stata fredda

Secondo quanto rivelato su X dal giornalista Mirko Nicolino, Kevin De Bruyne avrebbe nuovamente manifestato interesse nei confronti della Juventus.

Il centrocampista del Napoli, uno dei nomi più prestigiosi del calcio europeo dell'ultimo decennio, avrebbe infatti sondato la disponibilità del club bianconero per un possibile trasferimento a Torino.

Si tratterebbe di una situazione che ricorda da vicino quanto accaduto già la scorsa estate. Sempre secondo Nicolino, prima di scegliere il Napoli il fuoriclasse belga avrebbe valutato concretamente anche la pista juventina, senza però trovare grande entusiasmo da parte della dirigenza della Continassa. Uno scenario che si sarebbe ripetuto anche nelle ultime settimane.

La Juventus, impegnata in un processo di ringiovanimento della rosa e chiamata a rispettare parametri economici molto rigidi, non avrebbe accolto con particolare entusiasmo l'ipotesi di affondare il colpo per il centrocampista.

Una reazione definita tiepida che, salvo improvvisi cambi di programma, dovrebbe spingere il giocatore a valutare altre soluzioni per il proprio futuro.

Marotta e Perez parlano di mercato: spunta anche l'idea Rodrygo

Nel frattempo continua a far discutere l'incontro avvenuto tra il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e quello del Real Madrid Florentino Perez. Un faccia a faccia che avrebbe riguardato diversi temi di mercato e dal quale sarebbero emersi numerosi nomi potenzialmente destinati a lasciare il club spagnolo durante l'estate.

Tra questi non figurerebbe soltanto Brahim Diaz, accostato nelle ultime settimane anche alla Juventus, ma pure Rodrygo. L'attaccante brasiliano sta vivendo una fase delicata della propria carriera dopo il grave infortunio al legamento crociato che lo ha costretto a fermarsi negli ultimi mesi.

Il rientro è previsto indicativamente per settembre e il Real Madrid non lo considererebbe più un elemento centrale del progetto tecnico della prossima stagione.

Una situazione che potrebbe trasformarsi in un'opportunità per l'Inter. Nonostante il lungo stop, il talento del brasiliano continua infatti a essere fuori discussione e il Real sarebbe disposto a discuterne la cessione per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Un prezzo inferiore rispetto alle valutazioni del passato e determinato sia dall'infortunio sia dalla volontà delle Merengues di rinnovare in parte il reparto offensivo.