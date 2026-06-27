Il mercato continua a mettere di fronte le grandi del calcio italiano a trattative tutt'altro che semplici. La Juventus prosegue il proprio lavoro per individuare il portiere che dovrà guidare la squadra nella prossima stagione, ma resta da colmare la distanza economica con l'Aston Villa per Martinez. Dall'altra parte, l'Inter è ancora alle prese con la ricerca di un esterno destro dopo la beffa subita per Marco Palestra e si sarebbe scontrata con la ferma volontà della Roma di trattenere uno dei protagonisti dell'ultima stagione, Wesley.

La Juventus insiste per Martínez, ma il prezzo resta il nodo

Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale su X, nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo contatto tra la Juventus e l'Aston Villa per parlare di Emiliano Martínez. Il portiere argentino continua a rappresentare il primo obiettivo della dirigenza bianconera, che lo considera il profilo ideale per raccogliere l'eredità tra i pali e garantire esperienza internazionale al reparto difensivo.

Il principale ostacolo resta però di natura economica. Il club inglese continua infatti a valutare il cartellino dell'estremo difensore intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che la Juventus ritiene ancora troppo elevata. Per questo motivo i bianconeri starebbero cercando di ottenere condizioni più favorevoli, senza però interrompere i contatti con l'Aston Villa.

Parallelamente, la dirigenza continua a monitorare anche piste alternative. Tra queste resta viva quella che porta a Guglielmo Vicario, nome che continua a essere preso in considerazione nel caso in cui l'operazione Martínez non dovesse decollare.

L'Inter ci prova per Wesley, ma la Roma fa muro

Sul fronte Inter, invece, prosegue la ricerca del sostituto ideale sulla corsia destra dopo la cocente delusione legata a Marco Palestra, sfumato a favore del Chelsea quando sembrava ormai destinato a vestire la maglia nerazzurra.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza interista avrebbe tentato di virare con decisione su Wesley, terzino brasiliano della Roma e una delle rivelazioni dell'ultima stagione.

Il tentativo, però, si sarebbe scontrato con la netta posizione del club giallorosso. Gian Piero Gasperini considererebbe infatti Wesley uno dei pilastri da cui ripartire e avrebbe chiesto alla società di non prendere in considerazione offerte per il laterale.

Una linea condivisa anche dalla proprietà romanista, che avrebbe già respinto nelle scorse settimane un sondaggio del Chelsea. I Blues, prima di assicurarsi Marco Palestra, avevano infatti provato a ottenere informazioni proprio su Wesley, ricevendo però una risposta negativa. Un segnale chiaro che rende la missione dell'Inter particolarmente complicata e costringe i nerazzurri a continuare la ricerca di alternative sul mercato.