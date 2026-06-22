Il calciomercato della Juventus potrebbe subire un’improvvisa accelerata e da un’eventuale cessione di Andrea Cambiaso, nascerebbe l’idea Theo Hernández. Infatti, reduce dall'esperienza in Arabia Saudita tra le file dell’Al-Hilal, l’esterno ex Milan accetterebbe un suo rientro in Europa pur di tornare protagonista in un top club. Per la porta sarebbe invece tornato in auge il nome di Marco Carnesecchi. Profilo considerato tra i migliori interpreti italiani del ruolo.

Mercato Juve: Hernandez il preferito se parte Cambiaso

L’esterno francese sarebbe tornato al centro delle attenzioni della Juventus.

Questo qualora Cambiaso dovesse lasciare Torino durante l’imminente sessione di mercato. Sul laterale azzurro continuerebbero infatti a registrarsi apprezzamenti dalla Premier League e in particolare da Chelsea e Manchester City. Scenario che potrebbe spingere la dirigenza bianconera a valutare eventuali offerte importanti e comunque superiori ai 40 milioni di euro.

In quest'ottica, Hernández rappresenterebbe un'occasione di assoluto livello. Tuttavia, per riuscire a legarsi alla Juventus, l’esterno francese dovrebbe abbassarsi notevolmente l’ingaggio da 20 milioni di euro a stagione che percepisce dall’Al-Hilal. Cifra completamente fuori dai parametri bianconeri, i quali potrebbero però fare leva sulla volontà di rilancio sportivo per convincere il giocatore.

25 milioni di euro per euro invece la base di partenza che il club arabo potrebbe chiedere per il cartellino del giocatore.

Juventus: come giocherebbe Hernandez con Spalletti

L'eventuale ingaggio di Hernández offrirebbe a Luciano Spalletti diverse soluzioni tattiche. Il francese potrebbe occupare il ruolo di esterno sinistro in una difesa a quattro, sfruttando così progressione, velocità e capacità d'inserimento. Allo stesso tempo, grazie alle sue caratteristiche offensive, potrebbe agire anche da quinto di centrocampo in un sistema più propositivo.

La presenza di Hernández garantirebbe alla Juventus anche maggiori possibilità di sfruttare la superiorità numerica che il giocatore riesce a creare per la propria squadra quando va nell’uno contro uno.

Inoltre, Spalletti, allenatore da sempre attento alle catene laterali, potrebbe valorizzarne la velocità e la progressione schierando l’esterno in una posizione più avanzata.

Carnesecchi al posto di Michele Di Gregorio

Parallelamente la Juventus starebbe monitorando con attenzione la situazione di Carnesecchi. Il portiere dell'Atalanta sarebbe considerato uno dei principali candidati qualora il club decidesse di cedere Di Gregorio. L’attuale numero uno bianconero non ha mai pienamente convinto la società piemontese e una sua cessione potrebbe diventare realtà già nelle prime fasi di calciomercato.

Tuttavia, seppur Carnesecchi rappresenti comunque un investimento importante per il futuro, la cifra di 50 milioni di euro circa che l’Atalanta potrebbe chiedere per il cartellino del giocatore sarebbe troppo alta per la Juventus. Da qui la possibile idea di Michele Di Gregorio come contropartita tecnica. Possibilità che l’Atalanta potrebbe valutare con calma nei prossimi giorni.