Il calciomercato della Juventus sarà improntato sulla possibilità di garantire maggiore qualità e fantasia nella rosa. Se nelle ultime ore sarebbe emersa l'ipotesi di un contatto esplorativo con l'entourage di Paulo Dybala, parallelamente, il club bianconero continuerebbe a lavorare sul fronte attaccante e in particolare su Alexander Sørloth. Il centravanti dell’Atletico Madrid rappresenterebbe un obiettivo concreto, ma per questioni economiche non semplice da raggiungere. Per questo motivo resterebbero monitorati anche Randal Kolo Muani e Santiago Castro.

Dybala-Juve: i motivi del sondaggio bianconero

La ricerca di maggiore tecnica e creatività sembrerebbe essere una delle priorità della Juventus già in questa fase del mercato. Sfumata la Champions League e il colpo Bernardo Silva (passato al Real Madrid), la dirigenza bianconera starebbe valutando soluzioni alternative capaci di alzare il livello qualitativo della squadra.

In questo contesto sarebbe tornato d'attualità il nome di Dybala. Secondo alcune indiscrezioni, nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto interlocutorio con gli agenti dell'argentino per comprendere margini e fattibilità dell'operazione.

Dybala, il cui contratto con la Roma scade il prossimo 30 giugno, sarebbe però in trattativa con la società giallorossa per il rinnovo e data anche la partecipazione alla prossima Champions League, potrebbe dare priorità proprio al progetto sportivo della società capitolina.

Questo in virtù anche della stima e considerazione che il tecnico della Roma Giampiero Gasperini nutre nei suoi confronti.

Sørloth resta il primo obiettivo: ostacoli e concorrenza

Sul fronte offensivo, il nome più caldo continuerebbe a essere quello di Sørloth. L'attaccante norvegese piace per struttura fisica, esperienza internazionale e capacità di garantire profondità e presenza in area.

I dialoghi con l'entourage del giocatore sarebbero stati avviati da tempo e la Juventus avrebbe raccolto la disponibilità del centravanti a valutare un trasferimento a Torino. Il nodo principale riguarderebbe però le richieste dell'Atletico Madrid. La società spagnola infatti non vuole scendere sotto i 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

La Juve a oggi sarebbe arrivata a offrire 25 milioni di euro. Distanza ancora molto ampia, considerando che nelle ultime ore ci sarebbe anche l’inserimento del Fenerbahce.

Mercato Juve: nel mirino Santiago Castro e Kolo Muani

Proprio per cautelarsi dalle difficoltà legate a Sørloth, a Torino starebbero lavorando anche su altri profili. Tra questi, Kolo Muani continuerebbe a rappresentare una delle opzioni maggiormente gradite. L'attaccante francese offrirebbe velocità, mobilità e capacità di giocare su tutto il fronte offensivo, qualità considerate ideali per il gioco di Luciano Spalletti.

Parallelamente, la società bianconera starebbe guadagnando attenzione anche Santiago Castro. Il giovane centravanti argentino di proprietà del Bologna avrebbe convinto gli osservatori grazie alla crescita mostrata nell'ultima stagione e verrebbe considerato come un investimento importante sia per il presente sia per il futuro. Anche in questo caso però l’esborso economico da considerare sarebbe attorno ai 40 milioni di euro.