In un post su X, nella serata di lunedì 2 giugno l’esperto di calciomercato Nicolò Schira è tornato a parlare della Juventus: al club bianconero sarebbe stato offerto Guglielmo Vicario come sostituto di Di Gregorio. Denzel Dumfries invece potrebbe lasciare l’Inter per approdare al Real Madrid, poiché Josè Mourinho lo avrebbe individuato come principale rinforzo per il ruolo di terzino destro.

Juventus: Vicario in dubbio, Yildiz felice e grato del progetto

Stando alle ultime voci di mercato, la Juve non ha ancora trovato il sostituto di Di Gregorio visto che l’affare Alisson è ancora in stallo: il portiere brasiliano vorrebbe tornare ad essere allenato da Luciano Spalletti, ma il Liverpool non vorrebbe privarsi dell'estremo difensore.

In queste ore è spuntato un altro nome come possibile sostituto, si tratta di Guglielmo Vicario: il portiere vorrebbe lasciare il Tottenham per fare ritorno in Serie A. Alla Continassa però avrebbero preso tempo per effettuare delle valutazioni e soprattutto capire se il 29enne può essere o meno l’uomo giusto su cui puntare la prossima stagione.

Al contrario Kenan Yildiz in un’intervista ha detto di essere molto felice e grato a Torino. Il 21enne ha spiegato che quando ha accettato di indossare la casacca bianconera per lui non si è trattata solo di una scelta professionale, ma ha sentito che la società credeva fortemente in lui. A detta dell’attaccante, per un giovane non c’è cosa più bella di quando un club crede nel potenziale di un suo futuro acquisto.

Dunque Yildiz ha concluso, dicendo che vorrebbe lasciare un segno indelebile alla Juve.

Inter: il Real Madrid mette nel mirino Dumfries

Il futuro di Denzel Dumfries sembra essere sempre più lontano dall‘Inter. Il calciatore olandese è infatti stato individuato da Josè Mourinho come principale obbiettivo di mercato nel ruolo di terzino destro.Il Real Madrid sembra essere disposto a pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro che scatta dal 1º al 31 luglio. Per non perdere tempo i Blancos hanno già avviato i contatti con gli agenti del calciatore e si parla di un contratto fino al 2030.

Atalanta: pronta a rinnovare i contratti di Zappacosta e Scamacca

L’Alatanta dopo aver trovato l’accordo con Maurizio Sarri, è intenzionata ad offrire all’ex allenatore della Lazio una rosa competitiva per lottare per i vertici alti della classifica. Motivo per cui la dirigenza ha attivato l’opzione per prolungare i contratti di Davide Zappacosta fino al 2027 e Gianluca Scamacca fino al 2028.