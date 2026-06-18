Il tecnico Cristian Chivu ha affidato ai suoi canali social un messaggio di profonda riconoscenza e impegno, a seguito del prolungamento del suo contratto con l’Inter. L'accordo, che estende il suo legame con il club fino al 2028, è stato accolto da Chivu con parole che sottolineano il suo senso di responsabilità: «A me piace la responsabilità che mi è stata data, farò del mio meglio per ricambiare una società che mi ha dato molto». Il messaggio, condiviso su Instagram, era accompagnato da immagini evocative che ripercorrono i momenti significativi della sua prima stagione alla guida della squadra nerazzurra, evidenziando il percorso e i successi ottenuti.

Fiducia e continuità nel progetto nerazzurro

Il rinnovo contrattuale di Chivu, che lo lega all'Inter fino al 2028, rappresenta un chiaro e inequivocabile segnale di fiducia da parte della società nei confronti del tecnico. Questa estensione non solo garantisce continuità al progetto tecnico, ma riconosce anche il valore del lavoro svolto da Chivu, che ha guidato l’Inter attraverso una stagione di notevole successo. Il tecnico ha voluto rimarcare l'importanza di questo legame con il club, esprimendo un profondo senso di responsabilità che lo accompagnerà nello svolgimento del suo ruolo e nelle sfide future.

Gratitudine e impegno per i prossimi anni

Nel suo messaggio, Chivu ha voluto mettere in risalto non solo la sua sincera gratitudine verso la società che lo ha accolto e supportato, ma anche la ferma volontà di restituire, attraverso il suo operato, quanto ricevuto.

La sua dichiarazione, «farò del mio meglio per ricambiare una società che mi ha dato molto», è una testimonianza eloquente della sua dedizione e del suo desiderio di contribuire attivamente al progetto nerazzurro. Questo impegno si traduce nella promessa di lavorare con la massima passione e professionalità, mirando a consolidare i risultati e a perseguire nuovi traguardi per il club.

Il contesto del rinnovo e i successi recenti

Il prolungamento del contratto di Chivu si inserisce in un periodo di stabilità e successi per l’Inter. La stagione appena conclusa ha visto il tecnico raggiungere traguardi importanti, conquistando sia lo scudetto che la Coppa Italia, realizzando così un double storico per la società.

Il rinnovo fino al 2028 è stato accompagnato da un adeguamento economico, riflettendo il valore del suo contributo e la visione a lungo termine del club. Questa scelta strategica mira a garantire la continuità del lavoro tecnico e a consolidare ulteriormente il progetto sportivo, puntando a mantenere l'Inter ai vertici del calcio.