Il Napoli e Antonio Conte hanno ufficialmente concluso il loro rapporto professionale. Il 3 giugno 2026, il tecnico pugliese ha firmato la rescissione consensuale del contratto che lo legava al club partenopeo fino al 30 giugno 2027. Questa separazione pone fine a un biennio intenso e ricco di successi sulla panchina azzurra. L'annuncio è stato diffuso dallo stesso Conte attraverso un post sul suo profilo Instagram, dove ha espresso il suo sentimento con le parole: "Due anni vincenti, di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente. Grazie di cuore Napoli".

La decisione di porre fine al legame contrattuale, che ha visto Conte alla guida della squadra per due stagioni, apre ora la strada al Napoli per formalizzare l'ingaggio di Massimiliano Allegri. Anche la società partenopea ha voluto salutare il suo ex allenatore con un messaggio pubblico, pubblicando un post su X con la semplice ma significativa frase: "Grazie mister Conte". Questo addio segna un momento di transizione importante per il club, proiettato verso nuove sfide sotto una differente guida tecnica.

Il bilancio di Antonio Conte al Napoli

Durante la sua permanenza alla guida del Napoli, Antonio Conte ha lasciato un'impronta significativa, caratterizzata da un percorso costellato di vittorie e traguardi importanti.

Nelle sue 91 partite complessive sulla panchina azzurra, il tecnico ha registrato un bilancio di 54 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Un periodo di grande intensità che ha culminato con la conquista di due trofei di prestigio.

Sotto la sua sapiente gestione, il Napoli ha infatti trionfato, aggiudicandosi uno storico scudetto nella stagione 2024/25, un risultato che ha riempito d'orgoglio i tifosi partenopei. A questo successo si è aggiunta la vittoria della Supercoppa italiana nel 2025, ottenuta in una finale combattuta contro il Bologna. Questi successi testimoniano la capacità di Conte di plasmare una squadra vincente e di raggiungere obiettivi ambiziosi.

Le motivazioni dell'addio e il futuro del club

Le ragioni che hanno portato Antonio Conte a lasciare la panchina del Napoli sono state illustrate dal tecnico stesso durante una conferenza stampa congiunta con il presidente Aurelio De Laurentiis. Conte ha chiarito la sua posizione, affermando: "Un mese fa non ho chiesto niente al presidente. Gli ho detto in virtù dell'amicizia con lui che il mio percorso stava terminando. Non mi interessava sapere niente della programmazione o del ridimensionamento, la decisione da parte mia era stata presa". Parole che sottolineano una scelta personale e ponderata, maturata indipendentemente dalle future strategie societarie.

Con la formalizzazione della rescissione consensuale, il Napoli può ora dedicarsi pienamente alla definizione del suo futuro.

La società è pronta a procedere con l'ufficializzazione dell'accordo con Massimiliano Allegri, come già ampiamente previsto. Questo passaggio di consegne segna l'inizio di un nuovo capitolo per la squadra partenopea, che si appresta ad affrontare le prossime stagioni con rinnovato entusiasmo e nuove prospettive, forte dell'eredità lasciata dal biennio di Conte.