Inizia a prendere forma il nuovo Crotone che proverà a mantenere alta la bandiera a tinte rossoblù nel nuovo campionato. Effettuata l'iscrizione la società è alla ricerca del nuovo allenatore. Non dovrebbe rimanere Emilio Longo, in scadenza di contratto, seguito da almeno tre formazioni. Tre profili sarebbero nell'ordine di idee della società calabrese, si tratterebbe di due ritorni e di una novità assoluta: Tisci, Banchieri e Zauli.

Crotone, a volte ritornano: in lizza anche Zauli

Secondo quanto riportato da IlCalcioCalabrese.It, ci sarebbe una rosa di tre nomi per il dopo Longo.

Il primo profilo sarebbe quello dell'ex calciatore del Crotone Ivan Tisci. Altro nome è quello di Simone Banchieri, ex tecnico - tra le altre - di Novara e Vis Pesaro. In lizza per la panchina potrebbe esserci anche un ritorno, quello di Lamberto Zauli allenatore che vanta due stagioni a Crotone, non proprio positive.

Longo, futuro lontano da Crotone ma sempre in Serie C

Per Emilio Longo, in scadenza di contratto, il futuro sarà lontano dalla Città di Pitagora. L'allenatore, seguito inizialmente dalla Casertana, è stato accostato con insistenza al Foggia. Per lui si starebbero però aprendo nuovi scenari, con una possibilità di diventare il nuovo allenatore dell'Atalanta U23. Una nuova esperienza per il tecnico campano, che è stato alla guida del Crotone negli ultimi due tornei di Serie C, conclusi con altrettante qualificazioni ed eliminazioni ai Playoff.

Riscattati Veltri e Musso: inizia a muoversi il calciomercato estivo

Il Crotone nella giornata del 19 giugno in una nota ha ufficializzato il riscatto dei cartellini di Mattia Veltri e Antonino Musso, rispettivamente dal Picerno e dalla Torres. Entrambe i calciatori erano arrivati in Calabria lo scorso gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto. Due innesti nella nuova rosa, anche se tutto dipenderà dai risvolti del calciomercato e da eventuali offerte importanti che potrebbero arrivare al club. Il Crotone continuerà a giocare all'Ezio Scida ma, probabilmente, potrebbe dover condividere lo stadio con il Cosenza a causa dell'indisponibilità del San Vito - Marulla.