Il mercato non è fatto soltanto di trattative per i calciatori, ma anche di strategie societarie, rinnovi contrattuali e opportunità che possono nascere improvvisamente da situazioni in apparente stallo. È il caso della Juventus, che starebbe monitorando con grande attenzione quanto sta accadendo nella Capitale attorno a Paulo Dybala. Nel frattempo il Milan continua a lavorare per rafforzare la propria struttura dirigenziale dopo diversi tentativi andati a vuoto, mentre l’Inter potrebbe presto salutare uno dei protagonisti delle ultime stagioni.

Dybala e Roma ancora distanti: la Juventus resta alla finestra

Secondo quanto riportato dalla giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle, la Juventus starebbe seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione che coinvolge Paulo Dybala e la Roma. Il fantasista argentino è infatti in trattativa con il club giallorosso per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma al momento le parti non avrebbero ancora trovato un’intesa definitiva. Una fase di incertezza che avrebbe inevitabilmente attirato l’attenzione della dirigenza bianconera. A Torino, infatti, si continua a cercare un giocatore capace di garantire qualità, personalità e capacità di incidere nelle partite più importanti.

Dybala, nonostante gli anni trascorsi lontano dalla Juventus, conserva caratteristiche tecniche che rispondono perfettamente a questo identikit. Per il momento non risultano contatti concreti, ma la sensazione è che il club bianconero possa valutare un ritorno di fiamma qualora la trattativa tra il numero 21 e la Roma dovesse complicarsi ulteriormente.

Milan in difficoltà sul fronte dirigenziale, De Vrij riflette sul futuro

Se la Juventus osserva il mercato dei calciatori, il Milan continua invece a confrontarsi con le difficoltà legate alla costruzione del nuovo organigramma societario. Nell'ultimo mese il club rossonero avrebbe infatti incassato diversi rifiuti da parte di dirigenti di primo piano.

Il primo è stato quello di Ralf Rangnick, che ha spiegato pubblicamente di non essere stato convinto dalla scarsa chiarezza del progetto presentatogli. Successivamente anche Markus Krosche ha scelto di restare all’Eintracht Francoforte, rinunciando alla possibilità di approdare a Milano. Infine, secondo indiscrezioni ancora prive di conferme ufficiali, anche Thiago Pinto avrebbe declinato l’interesse del club rossonero, preferendo proseguire la propria esperienza al Bournemouth.

Sul versante nerazzurro, invece, cresce l’attenzione attorno al futuro di Stefan De Vrij. Il difensore olandese sembrava destinato a proseguire la propria avventura all’Inter almeno per un’altra stagione, ma nelle ultime settimane sarebbe rimasto particolarmente colpito dalla proposta ricevuta dal Panathinaikos. Qualora la decisione venisse confermata, il centrale lascerebbe Milano a parametro zero, costringendo la dirigenza interista a intervenire sul mercato per individuare un sostituto all’altezza.