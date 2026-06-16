Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "Il Milan è il club più attivo, non sul mercato, ma sul fronte della ristrutturazione della società. L'allenatore c'é, perché Amorim ha firmato fino al 2028 più un terzo anno, che confermo, essere opzionale. Inoltre ribadisco una cosa, Krosche ha già un accordo verbale con la società rossonera. Il Milan su questo mi sembra molto convinto e non ha mai trasmesso dubbi sul fatto che il tedesco possa diventare il prossimo Head of Football del club e questo nonostante la resistenza posta dal Francoforte.

Dirò di più: il "Diavolo" ha scelto Amorim proprio perché Krosche ha dato il suo benestare per il tecnico portoghese ex Manchester United. Inoltre sottolineo come Calvelli prenderà pieni poteri di firma nella società lombarda e di fatto sostituirà Furlani".

Inter, Moretto: 'Palestra? La sua priorità resta la squadra nerazzurra'

Moretto ha poi parlato dell'Inter e del nome in cima alla lista dei desideri di Marotta: "Palestra è l'obiettivo numero 1 della fascia per l'Inter e non arrivo a dire che la società nerazzurra abbia già un accordo di massima con il terzino ma poco ci manca. I dialoghi fra tutte le parti coinvolte sono fitti e posso confermare le piste che provengono dalla Premier e che vorrebbero società come il City sul ragazzo.

Posso altresì evidenziare come lo stesso Palestra preferirebbe restare in Italia e sta dando assoluta priorità all'Inter".

Thuram pista che porta alla Premier, Roma-Summerville accostamento difficile

Infine parlando di Juventus e Roma, Moretto ha detto: "Bisognerà capire se Thuram sarà effettivamente in uscita dalla Juventus, perché Carnevali metterà sicuramente bocca sulla vicenda. Il neo ad bianconero si prenderà questa settimana per tutte le questioni societarie e dalla prossima comincerà a parlare di mercato. Sul francese però posso dire che si sono fatti avanti due club di Premier League per sondare la reale fattibilità dell'operazione e parliamo di Sunderland e Nottingham Forest. Ovviamente sarà anche da capire se il calciatore dovesse accettare queste tipo di proposte ma va detto che a oggi sono loro le società.

Summerville? Per la Roma è un'operazione quasi da scartare per le cifre che ballano. Inoltre sul talento olandese stanno cominciando a inserirsi club di Premier League come il Manchester United quindi tenderei a non considerare troppo la pista per i giallorossi".