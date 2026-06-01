Il Venezia ha ufficializzato la cessione record del centrocampista Issa Doumbia allo Sporting Lisbona, un’operazione che segna un momento storico per il club lagunare. L’annuncio, giunto in serata, ha confermato il trasferimento e la società ha espresso profonda gratitudine al giocatore per il suo contributo fondamentale.

I dettagli economici dell'operazione

Il trasferimento è stato perfezionato per una cifra storica che supera i venti milioni di euro, a cui si aggiungono bonus, alcuni dei quali sono considerati facilmente raggiungibili. L'intesa tra Venezia e Sporting Lisbona prevede un corrispettivo complessivo di ventisei milioni di euro.

Questa somma si articola in venti milioni di parte fissa, tre milioni di bonus facilmente raggiungibili e ulteriori tre milioni legati a obiettivi più complessi. Questa rappresenta la vendita più remunerativa nella storia del club arancioneroverde, che aveva acquisito Doumbia dall'AlbinoLeffe per circa un milione di euro due anni fa, evidenziando una notevole capacità di valorizzazione.

La crescita di Doumbia in Laguna

Giunto in Laguna all’inizio della stagione 2024/25, Issa Doumbia ha rapidamente dimostrato il suo valore. Con la maglia arancioneroverde ha totalizzato sessantatré presenze, con dieci gol e sei assist, tutti nella stagione 2025/26, annata culminata con la storica promozione in Serie A del Venezia.

Nato a Treviglio il sedici ottobre duemilatre da genitori ivoriani, Doumbia ha esordito con l’AlbinoLeffe il quindici settembre duemilaventuno in Coppa Italia Serie C. Il Venezia lo ha acquistato nel giugno duemilaventiquattro, riconoscendone il potenziale. Vanta inoltre tre presenze con l’Under ventuno italiana, inclusa una partecipazione all’Europeo di categoria, a testimonianza del suo talento emergente.

Il saluto del club

Con una nota ufficiale, il club ha salutato il suo ormai ex centrocampista. “Il club desidera ringraziare Issa per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati”, recita il comunicato, augurandogli “le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera” allo Sporting Lisbona.