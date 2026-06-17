Juventus, Inter e Napoli si trovano ad affrontare situazioni molto diverse tra loro ma ugualmente decisive per la costruzione delle rispettive rose. Dalla complessa gestione del futuro di Arthur al possibile addio di un caposaldo nella difesa nerazzurra, fino alle ambizioni offensive del club partenopeo, le indiscrezioni delle ultime ore raccontano scenari ancora tutti da definire.

Arthur torna alla Juventus: un problema che si trascina nel tempo

Secondo quanto rivelato su X dal giornalista Michele De Blasis, il Gremio non avrebbe trovato l'accordo con Arthur per proseguire il rapporto oltre l'attuale esperienza in Brasile.

Il centrocampista farà quindi ritorno alla Juventus, riaprendo una questione che alla Continassa si trascina ormai da diverse stagioni.

Sul giocatore sarebbe presente l'interesse del Besiktas allenato da Vincenzo Italiano, ma al momento il club turco non avrebbe ancora avviato contatti concreti con l'entourage del brasiliano. Una situazione che rischia di trasformarsi nell'ennesimo capitolo di una vicenda diventata ormai un vero e proprio tormentone per la dirigenza bianconera. Arthur continua infatti a essere legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2027 e, in assenza di offerte convincenti, non è escluso che il club debba nuovamente lavorare per trovare una sistemazione temporanea al giocatore.

Un problema gestionale ed economico che la società avrebbe preferito lasciarsi alle spalle già da tempo.

De Vrij guarda all'estero, Napoli tra le pretendenti di Barcola

Se alla Juventus il nodo riguarda il centrocampo, all'Inter le attenzioni sono concentrate sul futuro di Stefan de Vrij. I nerazzurri sembravano orientati a trattenere il difensore olandese per un ulteriore stagione, ma nelle ultime ore sarebbero emerse indicazioni differenti. Il centrale avrebbe infatti comunicato al proprio staff la volontà di valutare prioritariamente opportunità all'estero. Una decisione che potrebbe avere conseguenze importanti sulle strategie di mercato di Giuseppe Marotta. In caso di addio dell'ex Lazio, l'Inter sarebbe costretta a intervenire con maggiore decisione nel reparto arretrato, andando alla ricerca non di uno ma potenzialmente di due difensori.

Uno scenario che diventerebbe ancora più delicato qualora il Real Madrid decidesse di accelerare per Alessandro Bastoni.

Nel frattempo, da oltremanica arriva una suggestione che coinvolge il Napoli. Gli azzurri sarebbero infatti tra i club interessati a Bradley Barcola, esterno offensivo francese che starebbe valutando l'ipotesi di lasciare il Paris Saint-Germain. Spesso chiuso dalla fortissima concorrenza presente nel reparto avanzato dei parigini, il giocatore avrebbe espresso il desiderio di trovare maggiore continuità. Sul suo profilo, però, la concorrenza appare agguerrita: Manchester United, Barcellona e Atletico Madrid seguono da vicino la situazione. A complicare ulteriormente l'operazione c'è una valutazione che sfiora i 70 milioni di euro, cifra che rende l'eventuale affare estremamente complesso.