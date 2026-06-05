La Lega B ha inaugurato 'Proud to B', un innovativo progetto di comunicazione concepito per estendere il racconto del campionato oltre i classici novanta minuti di gioco. L'iniziativa, presentata a Parma durante il Festival della Serie A, mira a valorizzare le persone, i territori e le storie che conferiscono unicità alla categoria cadetta, proponendo un approccio narrativo fresco e coinvolgente.

I pilastri del progetto 'Proud to B'

Il cuore di 'Proud to B' si articola su tre pilastri fondamentali, ciascuno studiato per raggiungere diverse fasce di pubblico e approfondire aspetti specifici del mondo della Serie B:

Legends : Questa sezione coinvolge campioni che hanno segnato la storia della Serie B e del calcio italiano. Attraverso le loro testimonianze, l'obiettivo è narrare il lato più umano, eroico e romantico della categoria, offrendo prospettive inedite e ricche di emozione.

: Questa sezione coinvolge campioni che hanno segnato la storia della Serie B e del calcio italiano. Attraverso le loro testimonianze, l'obiettivo è narrare il lato più umano, eroico e romantico della categoria, offrendo prospettive inedite e ricche di emozione. Digital Creator : Il progetto si apre alle nuove generazioni, dando voce a influencer e content creator della Generazione Z e dei Millennial. Questi talenti sono chiamati a trasformare l’universo della Serie B in contenuti virali e accattivanti per piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube, ampliando la risonanza del campionato nel panorama digitale.

: Il progetto si apre alle nuove generazioni, dando voce a influencer e content creator della Generazione Z e dei Millennial. Questi talenti sono chiamati a trasformare l’universo della Serie B in e accattivanti per piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube, ampliando la risonanza del campionato nel panorama digitale. Junior Reporter: Un'iniziativa dedicata ai giovani tifosi, che avranno l'opportunità di vivere l'esperienza di telecronisti tifosi. Raccontando le partite della loro squadra del cuore, questi giovani reporter porteranno una prospettiva autentica e appassionata, rafforzando il legame tra il pubblico più giovane e il campionato.

La visione del presidente Bedin per la Lega B

Paolo Bedin, presidente della Lega B, ha sottolineato l'importanza strategica di questa iniziativa.

Secondo Bedin, i campionati moderni competono non solo sul campo, ma anche nella loro capacità di generare contenuti, emozioni e senso di appartenenza. In questo contesto, 'Proud to B' nasce con l'intento di trasformare la ricchezza narrativa intrinseca della Serie B in un racconto continuo e autentico, capace di dialogare efficacemente con tutte le generazioni. L'obiettivo primario è rafforzare il senso di comunità e coinvolgere un pubblico sempre più vasto, andando ben oltre il semplice risultato sportivo.

L'istituzione della Commissione Media e Comunicazione

In concomitanza con il lancio di 'Proud to B', la Lega B ha formalizzato l'istituzione di una Commissione interna Media e Comunicazione.

Questo nuovo organismo, composto da rappresentanti di diversi club, è stato creato per potenziare il coordinamento tra le società e la governance della Lega. La Commissione si propone di favorire un confronto costruttivo su contenuti, linguaggi e strumenti strategici, con l'obiettivo di migliorare in modo significativo la visibilità, il posizionamento e l'attrattività complessiva del campionato. Questa iniziativa conferma la volontà della Lega B di adottare un modello partecipativo e condiviso con i club, sviluppando strategie innovative e progettualità mirate per la crescita e la valorizzazione del prodotto Lega B, sia a livello nazionale che internazionale.