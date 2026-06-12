C’è sicuramente la regia di Mourinho dietro l’acquisto lampo di Bernardo Silva da parte del Real Madrid; niente Juventus dunque per il centrocampista portoghese che con buone probabilità vestirà la maglia dei Blancos nella prossima stagione. Lo aveva annunciato nel tardo pomeriggio di ieri Fabrizio Romano, parlando appunto di una trattativa iniziata e conclusa in appena 36 ore; circostanza sintomatica di un forte interesse da parte della dirigenza nel regalare al nuovo tecnico una pedina di assoluto spessore internazionale.

Bernardo Silva al Real non rovina i piani bianconeri: il portoghese non era una priorità

Da un ex Manchester City ad una stella ancora ai Citizens; con l’acquisto di Bernardo Silva da parte del Real Madrid sembra sfumare di riflesso l’interesse per Rodri; quest’ultimo, a differenza del portoghese, può però ancora prendere in considerazione il rinnovo entro l’estate del prossimo anno dove, eventualmente, potrà maturare la scelta di liberarsi a costo zero. Intanto, sponda Juventus, c’è da ovviare all’obiettivo soffiato da Mourinho ma non prima di aver sistemato l’assetto dirigenziale dopo l’uscita di Comolli e il possibile ingresso di Carnevali nel medesimo ruolo; in ogni caso, non sembrano però mutare le priorità bianconere nel merito delle possibili trattative da imbastire o già avviate.

Calciomercato Juventus: Dibu Martinez alternativa ad Alisson, ottimismo per Sorloth e Kolo Muani

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, le manovre bianconere dovrebbero ancora riguardare principalmente un nuovo portiere e il reparto offensivo; dunque, l’affare Bernardo Silva, ormai sfumato, non porterà la Juventus a fiondarsi immediatamente su un nuovo obiettivo a centrocampo. Per ora il nome caldo per la difesa dei pali è quello di Martinez; il portiere argentino - attualmente all'Aston Villa - sarebbe la valida alternativa ad Alisson del Liverpool con il club inglese che non sembra intenzionato a lasciar partire l’estremo difensore brasiliano. Per l’attacco si lavora su due fronti: Sorloth e Kolo Muani, principio di intesa contrattuale con entrambi ma ancora nulla di concreto con le rispettive società, Atletico Madrid e PSG.

Da non sottovalutare la suggestione Franco Mastantuono del Real Madrid; proprio il recente acquisto di Bernardo Silva potrebbe innescare un effetto domino con il coinvolgimento del giovane talento argentino.