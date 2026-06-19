A dodici anni di distanza dal precedente, la Lega Serie B e l’Associazione Italiana Allenatori (AIAC) hanno siglato un nuovo accordo collettivo. L’intesa, formalizzata a Roma, segna una significativa novità nel panorama calcistico, estendendo per la prima volta in maniera esplicita le tutele e le normative anche a figure professionali emergenti quali gli osservatori calcistici e i match analyst. Questa collaborazione è stata definita dalla Lega B come "un’intesa che sa parlare al presente e guardare al futuro", evidenziando la ferma volontà di individuare soluzioni condivise e innovative tra parti che, pur rappresentando interessi distinti, operano all'interno della medesima realtà sportiva.

L’obiettivo primario dell’accordo è fornire una direttrice chiara e univoca per la configurazione dei rapporti di lavoro. Viene così disciplinato il regime di subordinazione per i tecnici impiegati dalla Prima Squadra fino alle formazioni Under 17, inclusi i responsabili dei settori giovanili. Per i tecnici delle categorie inferiori e per gli osservatori calcistici, invece, è stato introdotto un doppio regime che permette di scegliere tra subordinazione e autonomia, in base alla volontà delle parti coinvolte. Questa flessibilità mira a garantire un adeguato riconoscimento contrattuale e professionale ai formatori di giovani calciatori, incentivando la necessaria dedizione allo sviluppo dei settori giovanili delle società associate alla Lega Serie B.

Maternità e Rientro al Lavoro: Nuove Tutele per le Donne

Un aspetto di particolare rilievo del nuovo accordo collettivo è l'introduzione di specifiche tutele dedicate alle donne. Queste disposizioni coprono l'intero periodo di maternità e il successivo rientro al lavoro, rappresentando un passo avanti fondamentale per il riconoscimento e la protezione dei diritti e delle esigenze delle lavoratrici nel contesto del calcio professionistico. Tale attenzione alla componente femminile del settore tecnico sottolinea un impegno concreto verso l'equità e l'inclusione.

Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha espresso "grande soddisfazione per la sinergia dimostrata a completamento del quadro collettivo relativo alle componenti tecniche, attraverso due intese strategiche per il futuro del campionato e dell’intero sistema calcistico".

Le sue parole evidenziano l'importanza di queste innovazioni per la stabilità e la crescita del movimento calcistico italiano.

La Presentazione dei Calendari e la Valorizzazione del Territorio

Parallelamente alle innovazioni contrattuali, la Lega Serie B prosegue nella sua strategia di valorizzazione del patrimonio storico e culturale dei territori che ospitano le sue squadre. La cerimonia di sorteggio dei calendari per la stagione sportiva 2026/2027 si terrà nella suggestiva cornice di Ascoli Piceno. Questa scelta non è casuale, ma riflette la costante attenzione della Lega verso la ricca tradizione calcistica locale e la promozione delle eccellenze territoriali italiane.

Il presidente Bedin ha ribadito l'importanza di questa iniziativa, affermando che "svelare il nuovo campionato in cornici storiche d’eccellenza dimostra come la Lega Serie B voglia legare la passione sportiva all’orgoglio del territorio".

La selezione di Ascoli Piceno, seguendo l'esempio di Mantova nell'anno precedente, conferma la chiara intenzione di trasformare il calcio in un potente veicolo per celebrare le bellezze del nostro Paese, rafforzando al contempo il legame indissolubile tra lo sport e le comunità locali.