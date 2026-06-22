Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha espresso pubblicamente la piena fiducia e il sostegno della Lega nei confronti di Giovanni Malagò, appena eletto presidente della Figc. La dichiarazione segue le elezioni federali, che hanno visto Malagò ottenere un convinto appoggio dai club di Serie A.

Simonelli ha sottolineato con enfasi: “L’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc rappresenta un risultato che accogliamo con grande soddisfazione. I club di A avevano sottoscritto con convinzione la sua candidatura, riconoscendone le qualità umane, istituzionali e manageriali.

A lui va la nostra piena fiducia, insieme al sostegno leale e responsabile della Lega Calcio Serie A”.

Il sostegno dei club e le aspettative di rilancio

Il presidente della Lega Serie A ha rimarcato come la candidatura di Malagò sia stata sostenuta con ferma convinzione dai club, che hanno riconosciuto nel nuovo presidente della Figc le competenze e le doti essenziali per guidare il movimento calcistico italiano. Simonelli ha inoltre aggiunto: “Al presidente Malagò rivolgo le più sincere congratulazioni e un augurio di buon lavoro per il prestigioso incarico che lo attende. Sono certo che saprà dare un contributo determinante per rilanciare l’intero movimento calcistico italiano”.

La Lega Serie A e la collaborazione federale

La Lega Serie A, attraverso la voce autorevole del suo presidente, si è dunque posta come interlocutore leale e collaborativo nei confronti della nuova presidenza federale. Questa posizione conferma la volontà di lavorare in stretta sinergia per il bene del calcio nazionale. Il sostegno di Simonelli rappresenta un segnale di unità e coesione tra le principali componenti del calcio italiano, in un momento di rinnovamento istituzionale.