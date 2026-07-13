L'Ascoli Calcio ha inaugurato ufficialmente la stagione 2026/27, riaccendendo i motori al Picchio Village. Il presidente Bernardino Passeri, al suo primo anno da numero uno del club in Serie B, ha delineato le linee guida per la nuova annata. Passeri ha definito la cadetteria "un nuovo punto di partenza", non un traguardo, sottolineando l'importanza della recente promozione ottenuta tramite i playoff. Ha ricordato la "faticosa" cavalcata, conclusa però "bene" dal punto di vista mentale.

Il gruppo squadra si è presentato al raduno con un atteggiamento equilibrato, segnale di una formazione pronta a ripartire dalle certezze costruite.

L'obiettivo primario è consolidare la categoria, senza però rinunciare ad alimentare ambizioni. "A un certo punto del campionato vedremo dove saremo. Se resterà lo spirito dello scorso anno, potremo toglierci delle soddisfazioni", ha dichiarato il presidente, ribadendo la necessità di mantenere l'identità e scendere sempre in campo per vincere.

Obiettivi e novità per la stagione bianconera

Durante la presentazione, Passeri ha fornito dettagli sulla campagna abbonamenti, che ha chiuso la fase di prelazione con oltre duemila tessere confermate. L'attenzione è ora rivolta alla nuova Curva Sud, la cui inaugurazione è prevista dalla seconda giornata di campionato. Il presidente ha ringraziato i tifosi per la fiducia dimostrata, aspettandosi un'ulteriore risposta positiva dopo la promozione.

Ha inoltre condiviso la sua esperienza al debutto nell'assemblea della Lega B, evidenziando l'appeal incredibile dell'Ascoli nel sistema calcio e l'accoglienza ricevuta: "L’Ascoli ha un appeal incredibile, nel sistema calcio è un nome. Tutti mi hanno accolto dicendomi: bentornati in B. Per me però è la prima volta".

Raduno, ritiro e movimenti di mercato

Il raduno al Picchio Village ha visto la partecipazione della proprietà, con il presidente Bernardino Passeri e il direttore strategico Andrea Passeri, insieme al direttore sportivo Matteo Patti e all'allenatore Francesco Tomei. Dopo il ritrovo, la squadra è partita per il ritiro di Norcia, dove inizierà la preparazione per la nuova avventura in Serie B.

Tra i volti nuovi figurano Giacomo De Pieri e Sergiu Perciun, entrambi classe 2006, arrivati in prestito con diritto di riscatto rispettivamente dall’Inter e dal Torino.

Sul fronte mercato, il lavoro prosegue con l'attenzione puntata su Gennaro Acampora. Il centrocampista napoletano, classe 1994 e attualmente svincolato, vanta oltre duecento presenze in Serie B. Il suo possibile ingaggio mira ad alzare il tasso fisico e di esperienza della rosa, in vista di un campionato che si preannuncia impegnativo. Sul tavolo per Acampora c'è un contratto biennale.