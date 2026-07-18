La Juventus inaugura la nuova stagione calcistica con la sua prima amichevole estiva, affrontando il Basilea in Svizzera. L'incontro, fissato per sabato 18 luglio alle ore 15:30, rappresenta il primo test per i bianconeri in vista di un'annata che li vedrà impegnati anche in Europa League. Sotto la guida di Luciano Spalletti, l'obiettivo principale è la ricerca di indicazioni cruciali sullo stato di forma dei giocatori e l'integrazione dei nuovi schemi dopo i primi allenamenti stagionali.

Il palcoscenico di questa sfida è lo St. Jakob-Park di Basilea.

La formazione svizzera è allenata da Stephan Lichtsteiner, ex difensore della Juventus dal 2011 al 2018. Per mister Spalletti, privo dei nazionali impegnati al Mondiale americano, l'amichevole offre l'opportunità di valutare i nuovi innesti e sperimentare soluzioni tattiche. Tra i volti più attesi c'è il neoacquisto Ekhator in attacco, mentre a centrocampo gli occhi saranno puntati su Douglas Luiz, in vista di una possibile cessione. Gatti e Locatelli sono confermati rispettivamente in difesa e a centrocampo, con Perin tra i pali.

Le probabili formazioni di Basilea e Juventus

Per l'amichevole odierna, le squadre scenderanno in campo con le seguenti probabili formazioni. Il Basilea si schiererà con un modulo 4-2-3-1: Omlin; Tsunemoto, Vouilloz, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Otele, Shaqiri, Sow; Hunziker.

In panchina, a guidare i rossoblù, ci sarà Lichtsteiner.

La Juventus di Spalletti risponderà con un 3-4-2-1: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Douglas Luiz, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova, Boga; Ekhator. L'allenatore Spalletti dirigerà le operazioni dalla panchina, cercando di trarre il massimo da questo primo test stagionale.

Basilea-Juventus: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Basilea e Juventus sarà ampiamente coperta a livello televisivo e in streaming. La partita sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che sui canali Sky Sport, accessibili tramite smart tv o dispositivi compatibili.

Un'opportunità interessante per i sostenitori bianconeri è la possibilità di seguire il match in chiaro.

L'incontro sarà infatti visibile gratuitamente sul sito ufficiale della Juventus (juventus.com), garantendo un accesso facilitato. Per lo streaming, oltre alle piattaforme di DAZN, SkyGo e NOW, il sito ufficiale del club offrirà la diretta, permettendo di non perdere il debutto stagionale dei bianconeri.

Il Basilea si presenta a questo appuntamento con una preparazione atletica più avanzata rispetto alla Juventus, dato che il campionato svizzero prenderà il via il 25 luglio. Le due squadre vantano un precedente in Champions League, risalente alla fase a gironi dell'edizione 2002/03, dove si registrarono una vittoria per parte. Nonostante la natura amichevole dell'incontro, i bookmakers indicano la Juventus come favorita, ma la partita rimane aperta a ogni risultato, data la fase iniziale della stagione e le numerose novità in campo per entrambe le formazioni.