Il Cagliari ha ufficialmente inaugurato la stagione 2026-2027 con il pre-raduno presso il centro sportivo di Assemini. Dopo la pausa estiva, la squadra si è riunita per una cena collettiva, che ha fatto da preludio alle visite mediche e ai primi test atletici. Questi si svolgeranno tra giovedì e venerdì, sia ad Assemini che presso il centro medico Casa della Salute di Cagliari. Il fine settimana sarà dedicato al riposo, mentre a partire dalla serata di domenica prenderà il via il ritiro al Crai Sport Center, dove da lunedì sono programmate le consuete doppie sedute quotidiane di allenamento, al mattino e al pomeriggio.

Sono trentuno i calciatori convocati per questa fase iniziale. Tra i volti nuovi figurano i recenti acquisti Demi Akarakiri e Alessandro Romano, oltre al giovane portiere dell'U20, Atanas Kehayov, classe 2007. Yerry Mina, reduce dall'impegno con la sua Colombia ai Mondiali, si aggregherà al gruppo in un secondo momento. Riyad Idrissi prosegue il suo percorso di recupero dall'infortunio al ginocchio. Assenti invece Giuseppe Ciocci, Velizar-Iliya Iliev e Zito Luvumbo, tutti al centro di trattative di mercato. Il regista Gianluca Gaetano è presente nella lista, ma il suo futuro potrebbe essere all'Atalanta, con dettagli ancora da definire. Si valuta anche il possibile ritorno in rossoblù di Andrea Belotti, il cui contratto è scaduto a giugno, con l'ipotesi di un rinnovo annuale.

Il programma tra Sardegna, Alpi e Germania

La prima fase della preparazione precampionato si concluderà mercoledì 22 luglio, quando la squadra si trasferirà nel suggestivo comprensorio di Pontedilegno-Tonale. I giocatori alloggeranno al Blu Hotel Acquaseria e giovedì 23 luglio svolgeranno il primo allenamento mattutino nell’impianto comunale di Temù. Nel pomeriggio dello stesso giorno, è in programma la prima amichevole ufficiale contro la Sampdoria. La seconda sfida amichevole vedrà il Cagliari affrontare il Modena martedì 28 luglio; entrambe le gare si disputeranno alle ore 17. I tifosi avranno l'opportunità di assistere sia agli incontri che alle sedute di allenamento, fissate alle 10 e alle 17.30 (eventuali variazioni saranno comunicate).

Un appuntamento speciale per i sostenitori rossoblù è previsto sabato 25 luglio a Ponte di Legno, con una serata in piazza insieme alla squadra.

La rosa e le strategie tecniche

Sabato 1 agosto, il Cagliari lascerà le Alpi per volare in Germania. Qui, domenica 2 agosto, i rossoblù scenderanno in campo allo stadio “An der Alten Försterei” (alle ore 14) per un'amichevole contro i padroni di casa dell'Union Berlin. L’ultimo test prima dell'inizio della Coppa Italia si terrà sabato 8 agosto all’Unipol Domus, dove, per la seconda edizione del “Trofeo Gigi Riva”, il Cagliari sfiderà il Nizza. La rosa, attualmente composta da circa trenta elementi, è destinata a subire ulteriori modifiche durante il mercato estivo.

L’allenatore Fabio Pisacane e il suo staff saranno impegnati a valutare attentamente i giocatori a disposizione e a definire la strategia tattica. L'idea di base prevede una difesa a quattro come sistema di riferimento, mantenendo al contempo la flessibilità modulare necessaria per adattarsi agli avversari. L’obiettivo primario rimane la salvezza, con l'ambizione di compiere un ulteriore passo in avanti rispetto alla scorsa stagione. Ogni sessione di allenamento rappresenterà un banco di prova decisivo per molti calciatori, alcuni dei quali potrebbero lasciare il gruppo, mentre altri cercheranno di convincere lo staff tecnico a puntare su di loro per il nuovo progetto rossoblù.