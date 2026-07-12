Stando alle ultime di giornata, Franck Kessié avrebbe bruscamente respinto la prima offerta della Juventus, l'Inter torna a monitorare il mercato degli esterni difensivi e la Roma avrebbe individuato in Diego Moreira il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo dopo il tramonto della pista Greenwood.

Kessié respinge la Juventus, l'Inter valuta Molina

Secondo quanto rivelato su X dal giornalista Mirko Nicolino, la Juventus avrebbe presentato una prima proposta contrattuale a Franck Kessié, centrocampista finito da pochi giorni tra gli svincolati e da tempo nei radar della dirigenza bianconera.

L'offerta sarebbe stata di 5 milioni di euro netti a stagione, ma avrebbe ricevuto un'immediata risposta negativa da parte del giocatore. L'ivoriano, infatti, avrebbe giudicato la proposta decisamente insufficiente. Reduce dall'esperienza nella Saudi Pro League, dove percepiva uno stipendio di circa 14 milioni di euro annui, Kessié non sarebbe intenzionato ad abbassare così drasticamente le proprie richieste economiche. La Juventus, se vorrà riaprire la trattativa, sarà quindi chiamata a valutare un rilancio oppure a confidare nella volontà del centrocampista di rivedere le proprie pretese con il passare delle settimane.

Intanto anche l'Inter continua a muoversi. Qualora Anan Khalaili non dovesse superare la seconda serie di visite mediche imposte dal CONI, il club nerazzurro potrebbe tornare con decisione sul mercato dei laterali.

Tra i profili seguiti ci sarebbe Nahuel Molina, esterno dell'Atletico Madrid valutato intorno ai 15 milioni di euro. L'argentino, accostato di recente anche a Roma e Napoli, rappresenterebbe un rinforzo di qualità e di grande esperienza internazionale.

Roma, Moreira in pole: pronta la prima offerta

Dopo il definitivo raffreddamento della pista Mason Greenwood, la Roma avrebbe individuato in Diego Moreira il nome più concreto per rinforzare la corsia offensiva. L'esterno belga dello Strasburgo sarebbe diventato la priorità della dirigenza giallorossa in questa fase del mercato.

Il club capitolino starebbe preparando una proposta da 30 milioni di euro, alla quale aggiungerebbe il 10% sulla futura rivendita del cartellino, percentuale che resterebbe nelle casse dello Strasburgo.

Il club francese, dal canto suo, continuerebbe a chiedere circa 50 milioni di euro per il giocatore, autore di quattro reti nell'ultima stagione di Ligue 1. Una distanza ancora significativa, ma destinata a ridursi nel corso della trattativa, con le parti che proveranno a individuare una base economica condivisa per arrivare alla fumata bianca.